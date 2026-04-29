Bajo la consigna "Ni un paso atrás", la CGT Regional Paraná se moviliza este jueves

La CGT Regional Paraná convocó a una jornada de lucha y protesta en consonancia con la movilización central en Buenos Aires. El epicentro de la actividad será la plaza 1º de Mayo en Paraná

La CGT Regional Paraná convocó a una jornada de lucha y protesta para este jueves 30 de abril, en consonancia con la movilización central hacia plaza de Mayo. El epicentro de la actividad será la plaza 1º de Mayo, donde se espera la participación activa de trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales.

Cronograma de la jornada La actividad comenzará a las 16 horas con el acompañamiento a una clase pública dictada por estudiantes de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Uader. Posteriormente, se realizará la concentración a las 17, culminando con una movilización prevista para las 18 horas por las calles de la capital entrerriana.

A través de un comunicado plantearon los ejes del reclamo que son Educación, Trabajo y Dignidad. El documento emitido por la central obrera subraya una fuerte unidad entre obreros y estudiantes, destacando además el rol protagónico de las mujeres en la construcción de la memoria viva del movimiento.

CGT documento Rogelio Frigerio Entre Ríos

Entre las principales demandas se encuentran:

*Rechazo a la reforma laboral: La CGT denuncia que el proyecto gubernamental no representa una modernización, sino un camino hacia la precarización laboral, la pérdida de derechos adquiridos y el debilitamiento de las organizaciones sindicales.

*Defensa de la Universidad Pública: Se manifestará un apoyo explícito a la educación superior y a la economía del pueblo frente a las políticas de ajuste.

*Freno al recorte de derechos: La convocatoria advierte sobre un "modelo de exclusión" y exige el cese de la injerencia judicial contra los trabajadores.

*Unidad frente al ajuste Esta jornada de protesta se organiza como antesala al 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, con el objetivo de levantar las banderas históricas del movimiento obrero ante el actual contexto económico.

Desde la organización instan a la comunidad a sumarse con sus banderas para "hacer sentir la voz de los trabajadores".

ATE Entre Ríos celebra su Centenario con un histórico Congreso

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos protagonizará este jueves 30 una jornada histórica al celebrar su 36° Congreso Provincial Ordinario en el año de su Centenario. La organización, que se consolidó como un pilar en la defensa de los derechos de los estatales, recibirá a importantes figuras del gremialismo nacional y provincial.

El evento contará con la presencia de autoridades del Consejo Directivo Nacional (CDN), quienes acompañarán a la conducción provincial encabezada por Oscar Muntes. Se espera la asistencia de secretarios generales de las seccionales de toda la provincia, junto a delegados y congresales, para debatir las estrategias gremiales en un contexto de fuerte resistencia a las políticas de ajuste y recortes de derechos.

Este Congreso no es una instancia administrativa más; su carácter de "Congreso del Centenario" resalta la trayectoria de una organización que cumple un siglo de militancia en la provincia. La actividad de ATE se suma al clima de movilización que vivirá Paraná este jueves, donde también la CGT Regional Paraná convocó a una jornada de protesta por la tarde en defensa del trabajo y la dignidad del pueblo.