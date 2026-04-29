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A 23 años del desastre del Salado: memoria viva en Santa Fe y reclamo de justicia

El martes se instaló la Carpa Negra en Plaza 25 de Mayo y comenzó la vigilia. Hoy será la marcha y el acto central, en una nueva jornada de memoria y denuncia.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de abril 2026 · 15:14hs
A 23 años del desastre del Salado: le memoria viva en Santa Fe

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A 23 años del desastre del Salado: le memoria viva en Santa Fe, el reclamo de justicia y un proyecto de Museo de la Inundación

A 23 años de la inundación del río Salado que marcó a la ciudad de Santa Fe en la provincia vecina, se realizará la tradicional concentración para sostener el reclamo de memoria, justicia y reparación.

El martes por la tarde quedó instalada la Carpa Negra en Plaza 25 de Mayo, donde comenzó la vigilia, mientras que hoy miércoles 29 de abril se realizará la tradicional marcha y el acto central. En la antesala de una nueva conmemoración, las voces de los referentes reflejan que, a más de dos décadas, las consecuencias no solo siguen presentes en el plano judicial, sino también en la vida cotidiana de quienes atravesaron la catástrofe.

el duro recuerdo de union por la inundacion de 2003

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Marcas de la inundación

“El agua bajó desde la inundación del 2003, pero las marcas quedan. Y esas marcas están vivas”, sostuvo Milagros Demiryi, quien remarcó que la memoria sigue abierta porque “son cicatrices o heridas que no cierran porque acá no ha habido justicia”, publica UNO Santa Fe.

Inundacion
Catástrofe. En 2003 media capital provincial se vio inundada por el desborde del río Salado.
Catástrofe. En 2003 media capital provincial se vio inundada por el desborde del río Salado.

En ese sentido, explicó el estado de las causas judiciales: “23 años no le alcanzó a la justicia santafesina para definir que había responsables”, indicó. Y detalló que en la causa penal, que investigaba a funcionarios, “la Corte encontró que había pasado demasiado tiempo (...) razón por la cual falló sobreseyéndolo, fundamentándose en la prescripción”, en referencia al único imputado que quedaba en pie. “En lo penal no podemos seguir porque no hay ningún otro imputado”, concluyó.

Por su parte, María Claudia Albornoz, referente de la Carpa Negra, puso el foco en cómo el trauma se reactiva incluso hoy ante cada alerta o lluvia intensa. “La desesperación de la gente muestra cómo el trauma todavía está”, afirmó, y describió: “Cada vez que llegamos a abril nos pasan un montón de cosas”.

Problemas estructurales

Además, advirtió que si bien la obra de defensa evitó nuevas tragedias, persisten problemas estructurales: “Sabemos que la defensa se terminó. El Salado ya subió a la misma altura que en 2003 y no entró por la obra, pero seguimos con dificultades”.

En esa línea, señaló que “cuando llueve el norte de la provincia va a tener dificultades y también el oeste de la ciudad porque no se hicieron las obras como corresponde”.

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Tragedia. El próximo 29 de abril se cumplirán 15 años del desborde del río Salado.
Tragedia. El próximo 29 de abril se cumplirán 15 años del desborde del río Salado.

Desde el plano judicial, Jorge Castro destacó un dato clave: “Lo civil terminó el 26 de marzo de 2026. Entramos en una nueva etapa”, afirmó, y remarcó que la provincia fue condenada. “Es la primera vez que una provincia ante derechos ambientales es condenada”, subrayó.

Sin embargo, cuestionó con dureza las reparaciones económicas: “Fue un resarcimiento de mierda, nos pagaron 4 pesos con 50 por cada uno”, ejemplificó.

También insistió en la necesidad de avanzar hacia el esclarecimiento total: “El juicio por la verdad es un derecho para el pueblo. Se tiene que saber la verdad”, reclamó, al tiempo que apuntó contra la falta de responsabilidades políticas: “La impunidad una vez más parece que reina para los funcionarios públicos”.

Museo de la Inundación

En el marco del acto, adelantó que impulsarán nuevas acciones: “Vamos a ir por el juicio por la verdad y vamos a hacer el Museo de la Inundación”, anunció.

Por último, José Juan Domingo confirmó el cronograma de actividades: “Esta noche a las 19 comienza la vigilia y mañana a las 17:30 marchamos desde Plaza del Soldado hasta Plaza 25 de Mayo”, indicó. Además, realizó un pedido concreto al sistema educativo: “Que las escuelas hablen de lo que ocurrió hace 23 años y por qué ocurrió”, planteó.

En esa línea, comparó la fecha con una jornada clave de la memoria nacional: “Este es un tema como el 24 de marzo para Santa Fe”, sostuvo, y remarcó la necesidad de que las nuevas generaciones tomen la posta. “Vamos a seguir hasta el último día”, concluyó.

A más de dos décadas de la tragedia, Santa Fe volverá a marchar no solo para recordar, sino también para exigir que la historia no se repita y que las responsabilidades no queden en el olvido.

Salado inundación Justicia Santa Fe Memoria
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