Los Pumas se mantienen en el top 5 del ranking mundial de rugby.

Argentina se mantiene quinta en el ranking mundial de rugby con 84,97 puntos, consolidando su lugar entre las principales potencias del mundo.

Argentina se mantiene firme dentro de la elite del rugby mundial según la última actualización del ranking de World Rugby , ocupando el quinto puesto global con 84.97 puntos, en un escenario cada vez más competitivo donde las diferencias entre las principales potencias son mínimas.

El ranking actual es encabezado por Sudáfrica con 93.94 puntos, seguida por Nueva Zelanda (90.33), Irlanda (89.07) y Francia (87.46). Detrás de ese cuarteto de potencias aparece Argentina, consolidada en la quinta posición, por encima de selecciones históricas como Inglaterra, Escocia y Australia.

Argentina afianza su lugar en la élite: quinta en el ranking mundial de World Rugby

Embed World Rugby Rankings (Men’s) Ranking actualizado de selecciones masculinas según World Rugby. 1. Sudáfrica — 93.94 pts

2. Nueva Zelanda — 90.33 pts

3. Irlanda — 89.07 pts

4. Francia — 87.46 pts

5. Argentina — 84.97 pts

6. Inglaterra — 83.91 pts

7. Escocia — 82.90 pts

8. Australia — 81.53 pts

9. Fiji — 81.14 pts

10. Italia — 79.64 pts Ver ranking completo

Más atrás en la clasificación se ubican Inglaterra en el sexto lugar con 83.91 puntos, seguida por Escocia (82.90), Australia (81.53), Fiji (81.14) e Italia (79.64), completando el top 10 del escalafón mundial.

El posicionamiento de Los Pumas refleja un proceso de crecimiento sostenido en los últimos años, en el que el seleccionado argentino logró afirmarse como una potencia estable del hemisferio sur. Su ubicación no es circunstancial: responde a una regularidad competitiva en torneos de alto nivel como el Rugby Championship y en enfrentamientos directos ante equipos del Seis Naciones, donde ha conseguido resultados clave para sostener su puntaje.

Uno de los aspectos más relevantes del presente argentino es la consolidación dentro del grupo de elite. A diferencia de etapas anteriores, en las que el equipo alternaba grandes actuaciones con caídas pronunciadas, hoy Los Pumas exhiben una estabilidad que les permite mantenerse por encima de potencias tradicionales del rugby europeo y oceánico.

Esta posición en el ranking tiene además un impacto directo en el futuro competitivo del seleccionado, ya que influye en los sorteos de las principales competencias internacionales, como la Copa del Mundo, donde estar dentro del top 6 representa una ventaja estratégica en la conformación de los grupos.

En un contexto global dominado históricamente por Sudáfrica y Nueva Zelanda, con el fuerte ascenso europeo de Francia e Irlanda, Argentina se consolida como el principal exponente del hemisferio sur fuera del eje tradicional de las potencias históricas, reafirmando su lugar en la elite del rugby mundial.

En síntesis, el quinto puesto con 84.97 puntos no solo confirma el presente competitivo de Los Pumas, sino que también refleja una evolución sostenida que los posiciona como una potencia estable y respetada en el escenario internacional.