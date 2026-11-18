La dirigencia de Patronato apostará por la renovación del contrato del experimentado mediocampista Federico Bravo. El vínculo finaliza el 31 de diciembre.

La dirigencia de Patronato tiene entre sus prioridades la continuidad de Federico Bravo. El experimentado mediocampista fue uno de los futbolistas de regularidad que tuvo el equipo durante una temporada decepcionante, en la que el Rojinegro consiguió asegurar su permanencia en la Primera Nacional en la última jornada.

El mediocampista es uno de los nombres que la dirigencia pretende conservar de cara a la próxima temporada. Su vínculo contractual con la institución vence el próximo 31 de diciembre y, si bien todavía restan resolver cuestiones vinculadas a la conformación del plantel, la intención es avanzar en la posibilidad de extender su estadía en Paraná.

Bravo fue una de las piezas importantes del equipo en una campaña que estuvo lejos de las expectativas. Su experiencia y regularidad le permitieron convertirse en una referencia dentro del grupo, hasta que una lesión lo marginó de la competencia en el tramo final del certamen.

Federico Bravo respaldó a sus compañeros desde el tablón en el sprint final

El 1 de agosto, en el empate 3 a 3 frente a Quilmes, disputado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la fecha 23, sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. La lesión obligó al futbolista a pasar por el quirófano el 12 de agosto y lo dejó al margen de las 13 jornadas restantes del campeonato.

Ahora, con la mirada puesta en la próxima temporada, Patronato busca sostener parte de la estructura del plantel y Bravo aparece entre los futbolistas cuya continuidad interesa. El desafío será alcanzar un acuerdo que permita que el experimentado mediocampista siga formando parte del proyecto deportivo rojinegro.

Mientras tanto, el plantel profesional continuará con el período de descanso. Los futbolistas fueron licenciados hasta el lunes 23, jornada en la que deberán presentarse nuevamente en el predio La Capillita.