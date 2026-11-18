El sábado se disputará la final de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. La Supercopa se definirá el domingo.

Neuquen va por su segundo título en la temporada 2026 de la Liga Paranaense de Fútbol.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) tendrá un fin de semana cargado de emociones, con la disputa de las finales de la Copa de la LPF y la Supercopa, tanto en Primera División como en Sub 20. Cuatro títulos estarán en juego y los protagonistas ya conocen el camino que debieron recorrer para llegar a las instancias decisivas.

La actividad comenzará el sábado con la final de la Copa de la LPF. En Primera División se enfrentarán Belgrano e Instituto, en un encuentro cuyo escenario y horario serán confirmados próximamente.

El Mondonguero consiguió su pasaje al partido decisivo luego de dejar en el camino a Los Toritos. Por su parte, el Azul de Villa Uranga se quedó con el clásico barrial ante Universitario y se aseguró un lugar en la definición.

En Sub 20, la final tendrá como protagonistas a Belgrano y Universitario. El conjunto albiceleste eliminó a Camioneros, mientras que la U hizo lo propio ante Instituto para meterse en la disputa por el título.

La Supercopa, el domingo

El domingo será el turno de la Supercopa de la LPF, que también tendrá sus cuatro finalistas definidos.

En Primera División, Atlético Neuquén y Atlético VF protagonizarán el encuentro por el campeonato. El Pingüi, que viene de consagrarse campeón del Torneo Oficial 2026, accedió a la final tras superar en semifinales a Sportivo Urquiza.

En tanto, Atlético VF protagonizó una de las grandes sorpresas de la competencia. En su primer año participando en el ámbito de la Liga Paranaense, consiguió un resultado de impacto al eliminar a Patronato y meterse en la definición.

La categoría Sub 20 también tendrá una final atractiva: Patronato y Don Bosco irán en busca de la consagración. El Rojinegro consiguió su clasificación luego de superar a Sportivo Urquiza en la definición por penales, mientras que el Salesiano obtuvo su boleto al vencer a Atlético Neuquén.

De esta manera, el fútbol paranaense se prepara para vivir dos jornadas decisivas, con cuatro finales y ocho equipos que buscarán cerrar la temporada con una vuelta olímpica.