El ciclo Casa Estudio estrenó la sesión en vivo de la artista paranaense Wanda Gaioli. Pertenece a la canción Letargo y ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura provincial . La sesión fue grabada en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

Wanda Gaioli se presentó junto a Micaela Mallarino (Guitarra y coros), Daniel Gauna (Teclados), Juana Mascardi (Coros), Estanislao Tonón (Sintetizadores, percusión y coros), Iván Petrich (Batería) y Delfina Spais (Bajo). La sesión fue grabada el 14 de octubre de 2026.

El proyecto lleva adelante canciones originales de Wanda Gaioli, con un formato inédito para estos temas. Las composiciones tocan temáticas como la nostalgia, el paso del tiempo, el amor en sus diferentes formas, procesos colectivos y personales. En cuanto a influencias musicales, es un encuentro entre sonidos de nuestro rock, como Fito Paez, de la música del Uruguay, también el Soul/Funk y el Jazz. Redes: @w4ndagaioli

Ya grabaron sus sesiones: Los Apolo (Paraná), Insistentes (Paraná), Guillermo Alarcón (San Benito), Rojo Fantasía (Santa Elena), Nada Normal (Paraná), Té de Hierbas (Villaguay), Soraya (Villa Clara, dúo), Medusa (Cerrito y Paraná) y Un Día Más (Concepción del Uruguay), Ñancay (Gualeguaychú) y Túnel (Paraná).