El DT de la Selección Argentina, Pablo Prigioni, incluyó a Martiniano Dato en la nomina de 24 jugadores pensando en los duelos ante Bahamas y Canadá.

El entrenador de la selección argentina de básquet, Pablo Prigioni, incluyó al alero entrerriano Martiniano Dato en la lista de 24 jugadores de cara a la Quinta Ventana de Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027.

Cabe destacar que estos 24 jugadores son los potencialmente convocables para la ventana, y de esta lista surgirá la nómina final de aquellos que comenzarán con los entrenamientos en Zárate la próxima semana.

El primer encuentro se disputará el jueves 26 de noviembre a las 21.40 en el Espacio DAM de Zárate ante Bahamas. En tanto, el domingo 29 se cerrará la ventana ante Canadá desde las 18.10. Ambos partidos podrán verse en vivo por TyC Sports y DSports en Argentina.

Las Eliminatorias se cerrarán en 2027, con dos partidos en condición de visitante: 26 de febrero vs Puerto Rico y 1º de marzo ante Bahamas.

El gran presente de Martiniano Dato

Martiniano Dato, nacido el 12 de julio de 2004 en Paraná, es uno de los jóvenes talentos que se consolidaron en el plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, último campeón de la Liga Nacional de Básquet. Durante la temporada 2025/26 tuvo un destacado rendimiento, siendo reconocido como Mejor Jugador Joven de la Liga Nacional. En aquella campaña disputó 52 encuentros, con un promedio de 10,6 puntos por partido, y fue una pieza importante del equipo que se consagró campeón después de 20 años.

En la actual temporada 2026/27 de la Liga Nacional Dato disputó 12 encuentros y registra un promedio de 8,3 puntos, 2,5 rebotes y 1,7 asistencias por partido, con una valoración de 7,8.

Los 24 jugadores citados por Pablo Prigioni

Franco Baralle- Flamengo (Brasil)

Agustín Barreiro - Boca Juniors (Argentina)

Juan Bocca - Racing de Chivilcoy (Argentina)

Leandro Bolmaro - Pallacanestro Olimpia Milano (Italia)

Gonzalo Bressan - Atenas (Argentina)

Nicolás Brussino - Casademont Zaragoza (España)

Agustín Caffaro - Independiente de Oliva (Argentina)

Francisco Caffaro - Boca Juniors (Argentina)

Facundo Campazzo - Real Madrid (España)

Gonzalo Corbalán - Valencia Basket (España)

Martiniano Dato - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)

Juan Fernández - University of South Carolina (Estados Unidos)

Tayavek Gallizzi - Quimsa (Argentina)

Lucas Giovannetti - Movistar Estudiantes (España)

Nicolás Laprovittola - Joventut Badalona (España)

Leonardo Lema - Boca Juniors (Argentina)

Juan Ignacio Marcos - UCAM Murcia (España)

Tomás Monacchi - Boca Juniors (Argentina)

Alex Negrete - Flamengo (Brasil)

Carlos Rivero - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)

Juan Pablo Vaulet - Movistar Estudiantes (España)

José Vildoza - Boca Juniors (Argentina)

Luca Vildoza - KK Partizan (Serbia)

Federico Zezular - Ferro Carril Oeste (Argentina)