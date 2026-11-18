En Concordia, el Ente Costanera aclaró que las playas no están habilitadas y no hay guardavidas. El río Uruguay alcanza los 8,66 metros. Piden prevención

En Concordia, el Ente Costanera aclaró que las playas no están habilitadas y no hay guardavidas. El río Uruguay alcanza los 8,66 metros. Piden prevención

El Ente Costanera salió a aclarar que las playas no están habilitadas y que, en las condiciones actuales del río Uruguay , no se puede hablar de un uso recreativo seguro. La señal es directa: la temporada estival no fue inaugurada formalmente y no hay servicio de guardavidas operativo.

Desde el organismo municipal pidieron responsabilidad a la comunidad y remarcaron que los menores de edad no deben ingresar a estos espacios sin la supervisión de un adulto. La advertencia es dura: meterse al agua en estas condiciones representa un riesgo importante para la integridad de quienes no respetan las indicaciones oficiales. En el mensaje oficial quedó una frase que no admite vuelta atrás: “el cuidado es responsabilidad de todos” .

El problema es que la versión oficial choca con la preocupación que el lunes pasado planteó Franco Álvarez, delegado del Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina. Mientras el municipio se ampara en la falta de habilitación para explicar la ausencia de rescatistas, el gremio sostiene que el peligro no es teórico: es real, latente y está a la vista de quienes bajan a la playa.

Según el gremio, el río Uruguay está en 8,66 metros y creciendo, con un lago a 35 metros de altura. En ese escenario, la ausencia de guardavidas se convierte en un dato central. El sindicato sostiene que esa problemática se repite desde hace tres años, por demoras administrativas y disputas de contratación entre el municipio y la CODESAL.

La alerta del gremio no se queda solo en el agua. Álvarez advirtió que la imprudencia de la gente frente al calor, sumada a los pozos y corrientes generados por las inusuales alturas del agua, deja a la deriva a cientos de familias que concurren a las playas a pesar de las prohibiciones.

"Acá no alcanza con decir que la playa no está habilitada. Si vos bajás, si el agua está alta, si no hay guardavidas y si el municipio no da una respuesta operativa, la pregunta es obvia: ¿quién responde cuando algo sale mal? La prevención no puede seguir de vacaciones mientras el verano se instala en la costanera", dijo a LT15.

El Ente Costanera pidió respetar las medidas de seguridad y evitar que los menores usen los espacios sin el cuidado y la supervisión de un adulto responsable. El gremio, por su parte, sostiene que la falta de guardavidas y las condiciones del río Uruguay obligan a una respuesta urgente, inmediata y efectiva de prevención