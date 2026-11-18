Desde las 21 Central Entrerriano visitará a Pergamino Básquet. Será el primero de la serie de tres juegos seguidos que disputará como visitante.

Central Entrerriano de Gualeguaychú visitará este miércoles a Pergamino Básquet en una nueva presentación en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. Esta historia se llevará adelante a partir de las 21 en el estadio Ricardo Dorado.

El Rojinegro volverá a transitar la ruta luego de cinco presentaciones consecutivas en condición de local. En este recorrido los dirigidos por Martín Pascal capitalizaron la localía al celebrar cuatro triunfos en el José María Bértora.

Una de las victorias que edificó en su casa fue ante Pergamino Básquet. El 24 de octubre Central se impuso en el sur provincial por un categórico 90 a 68 en el cotejo que marcó su presentación como local. Luego de esa presentación derrotó a La Unión de Colón y Regatas de San Nicolás.

En la última performance ante su gente Central Entrerriano se quedó con el segundo duelo provincial de la temporada al derrotar 75 a 73 a Tomás de Rocamora.

En territorio bonaerense el conjunto de la Capital Nacional del Carnaval intentará edificar su primer triunfo en condición de visitante. Inició su camino en el certamen disputando tres juegos fuera del territorio provincial, con derrotas ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Quilmes de Mar del Plata y Unión de Mar del Plata.

El juego de esta noche, además, marcará el inicio de tres desafíos consecutivo que asumirá en condición de visitante. La gira de Central Entrerriano continuará el viernes en Junín, localidad donde enfrentará a Ciclista en el Coliseo del Boulevard. Mientras que el domingo disputará su último juego en noviembre ante Centenario de Venado Tuerto, en Pergamino.

Pergamino Básquet, el único elenco que no ganó

Pergamino Básquet, por su parte, se ubica en el fondo de las posiciones de la Conferencia Sur. Es el único equipo del sector que no conoce la victoria con un saldo negativo de cinco derrotas en idéntica cantidad de presentaciones.

El conjunto del norte bonaerense inició su derrotero en la gira por Entre Ríos, donde tropezó ante La Unión de Colón en el estadio Carlos Delasoie, ante Tomás de Rocamora en el Julio César Paccagnella y ante Central Entrerriano en Gualeguaychú.

Esta noche Pergamino Básquet volverá a escena luego de 10 días. Su última presentación fue el sábado 7 de noviembre, ocasión en la que perdió 98 a 96 ante Gimnasia, en la capital bonaerense.