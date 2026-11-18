Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia estarán a disposición de cara al partido que Boca jugará el sábado contra Atlético Mineiro.

Con la lista de convocados ya confirmada para viajar a Barranquilla, Boca recibió dos buenas noticias en la recta final de la preparación para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia volvieron a trabajar con normalidad y quedaron a disposición de Rodolfo Arruabarrena para jugar el sábado 21 de noviembre.

El regreso más importante para el armado del equipo es el del lateral izquierdo. Después de realizar tareas diferenciadas durante el comienzo de la semana por una sobrecarga física, el zurdo se reincorporó al grupo y tendrá tres entrenamientos en Colombia para llegar en condiciones al encuentro decisivo. La intención es que recupere su lugar en el once inicial, luego de haber sido preservado ante Banfield.

Por su parte, Battaglia también dejó atrás los inconvenientes físicos que lo marginaron de los últimos compromisos. El mediocampista ya había participado de la práctica del martes y volvió a entrenarse a la par de sus compañeros este miércoles. De esta manera, tiene asegurado un lugar entre los suplentes.

El ex Atlético Mineiro había sufrido algunas molestias después de completar los 90 minutos en el triunfo ante Talleres y volver a ser titular apenas cuatro días más tarde frente a Vasco da Gama, en Brasil. La exigencia de la seguidilla de partidos, sumada a una inactividad superior a los diez meses, terminó pasándole factura.

Una molestia en el sóleo de la pierna derecha lo dejó afuera de la consagración frente a Defensa y Justicia y de la clasificación a la final de la Copa Argentina ante Banfield. Por eso, el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar riesgos y tenerlo disponible en la definición continental.

Otra variante para Boca

La recuperación también representa una alternativa importante ante las dificultades de Leandro Paredes para completar los partidos y el esguince de Milton Delgado. Con Battaglia nuevamente a disposición, Boca suma una variante para el mediocampo en un encuentro en el que cualquier imprevisto puede modificar los planes.