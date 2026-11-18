"Tratamos de ofrecer precios económicos en la feria para que todos puedan tener un pan dulce en la mesa navideña", dijeron los emprendedores.

La Feria en tu barrio llegó este miércoles al playón de la comisión vecinal del barrio CGT, en Casiano Calderón y Coronel Domínguez, con una propuesta especial que incorpora productos navideños y artesanías a su tradicional oferta de alimentos.

La iniciativa de la Municipalidad de Paraná amplió su oferta de alimentos con pan dulce, juguetes y artículos de regalería para las fiestas de fin de año. La propuesta fortalece la comercialización de la producción local y acerca productos de calidad a precios accesibles.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que la iniciativa "comienza a sumar emprendedores locales con propuestas de regalería y elaboraciones propias de las fiestas de fin de año".

Propuesta

El funcionario recordó que la Feria en tu barrio “es una política de soberanía alimentaria impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero que genera oportunidades de trabajo para productores y emprendedores, en articulación con las comisiones vecinales, y permite llegar a distintos sectores de la ciudad con buenos precios".

La vicepresidenta de la comisión vecinal del barrio CGT, Mariana Espinoza, valoró la iniciativa: "Se ofrece pan casero, verduras, alimentos dulces y juguetes. Es una oportunidad para venir, conocer y aprovechar". Además, destacó la importancia de acercar estas propuestas a los barrios.

Por su parte, Rosa Susana Custiriano, del emprendimiento “Mis Ocho Tesoros”, participó por primera vez con una variedad de pan dulce artesanal. "Es importante que nos den estos espacios para que la gente conozca nuestros productos. Tratamos de ofrecer precios económicos para que todos puedan tener un pan dulce en la mesa navideña", expresó.

La feria continuará este jueves en Artigas y O'Higgins, junto a la comisión vecinal San Francisco Javier, y el sábado en Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.