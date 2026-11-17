El Seven de la República se disputará el 28 y 29 de noviembre en las sedes de El Plumazo y La Tortuguita. Será la 42ª edición masculina y la décima femenina.

Rivero, Maiztegui, Uranga, Fauez, Cipriani, Rosas Paz, Clavenzani, Arbitelli, Sigura y Montaña durante el lanzamiento del Seven de la República.

El Seven de la República 2026 tuvo su presentación oficial en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y la capital entrerriana comienza a palpitar una de las grandes citas del calendario nacional del rugby. La competencia se desarrollará el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

La actividad se centrará en las instalaciones de El Plumazo del Club Atlético Estudiantes (CAE) y La Tortuguita del Paraná Rowing Club.

La edición 2026 tendrá un significado especial, ya que se disputará la 42ª edición del certamen masculino y la décima del femenino, consolidando a la capital entrerriana como sede de una de las competencias más tradicionales de la modalidad en el país.

La conferencia de presentación contó con la participación de autoridades deportivas y dirigenciales. Estuvieron presentes el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), Martín Cipriani; el vicepresidente de la entidad, Juan Rosas Paz; y el vocal suplente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), José Fauez.

También acompañaron el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli; y el subsecretario de Turismo municipal, Agustín Clavenzani.

Por su parte, los seleccionados entrerrianos estuvieron representados por Joaquín Maiztegui y Tomás Sigura, en el equipo masculino, y Abigail Rivero y Angie Montaña, en el femenino.

Los desafíos de los equipos de la UER

En el plano deportivo, los seleccionados de la UER afrontarán el desafío de ser protagonistas y buscarán dar un paso adelante en una competencia de alto nivel.

El equipo masculino tendrá como gran objetivo conquistar por primera vez la Copa de Oro. El combinado entrerriano estuvo muy cerca de conseguirlo en cuatro oportunidades, cuando alcanzó la final en las ediciones de 1984, 2012, 2023 y 2025.

La última definición dejó un sabor amargo, ya que Entre Ríos cayó por un ajustado 7-5 ante la Unión de Rugby del Nordeste (URNE), que se quedó con el título sobre el cierre del encuentro. Ahora, el representativo provincial tendrá una nueva oportunidad de ir por la conquista que todavía le resulta esquiva.

En tanto, el seleccionado femenino buscará continuar creciendo y acortar distancias con las principales potencias de la disciplina a nivel nacional: Buenos Aires y Tucumán. El desafío será competir de igual a igual con los equipos que marcan el rumbo del rugby reducido femenino.

Con dos jornadas de intensa actividad y la presencia de los principales seleccionados del país, Paraná volverá a convertirse en el epicentro del rugby nacional, en una cita que combina tradición, competencia y el protagonismo de los representantes entrerrianos.