Una epidemia: menos nacimientos, más hogares de una sola persona y suicidios en máximos históricos. Columna de opinión de la psicóloga forense Silvana Etchepare.

Durante años pensamos la soledad como un asunto privado: algo que se resuelve con fuerza de voluntad, una salida con amigos o una app en el celular. Los datos dicen otra cosa.

La Organización Mundial de la Salud ya la trata como una amenaza sanitaria, al nivel de la salud física y mental. En la Argentina, los números confirman que estamos frente a un déficit de vínculos que afecta nuestra felicidad, nuestro bienestar emocional y, en los casos más graves, nuestra vida.

La epidemia silenciosa: un país que se vincula menos

En una década, los nacimientos en la Argentina cayeron un 47%, según el informe 2026 de la Universidad Austral. La fecundidad bajó a 1,2 hijos por mujer, lejos de los 2,1 necesarios para el reemplazo generacional. Las causas son múltiples y muchas son económicas, pero detrás de cada cifra también hay proyectos de pareja que no llegan a formarse.

El censo 2022 muestra la otra cara: los hogares de una sola persona se duplicaron en 20 años y ya son uno de cada cuatro. El salto más fuerte se dio entre los 20 y los 39 años. Vivir solo no es sinónimo de sentirse solo, pero ambos fenómenos crecen juntos.

A escala global, la Comisión de Conexión Social de la OMS estima que una de cada seis personas está afectada por la soledad y que la desconexión social se asocia a más de 871.000 muertes por año: casi 100 por hora.

El dato más doloroso es local. En 2025 se registraron 5.209 suicidios en el país, un 22,6% más que el año anterior, según el Sistema Nacional de Información Criminal. Desde 2022, el suicidio es la principal causa de muerte entre los 15 y los 24 años. El suicidio nunca tiene una sola causa, pero el aislamiento y la falta de redes de sostén son factores de riesgo reconocidos. Y, a diferencia de otros, son factores sobre los que podemos actuar.

Lo que vi desde el consultorio y el juzgado

Trabajo hace más de 16 años como psicóloga, y hace nueve en un Juzgado de Familia, con parejas en conflicto y vínculos que se rompieron. Ese lugar me permitió ver algo que las estadísticas solo insinúan: muchas relaciones no fracasan por falta de amor, sino por incompatibilidades que nadie evaluó a tiempo. Formas de comunicarse que chocan, estilos de vida opuestos, valores que no se encuentran, maneras de apegarse que generan ansiedad en lugar de seguridad.

Al mismo tiempo, en la consulta crece otro perfil: adultos agotados de las aplicaciones de citas. Personas que deslizan durante horas, acumulan conversaciones que no prosperan y terminan sintiéndose más solas que antes. El modelo actual premia la cantidad y la imagen. La psicología sabe hace décadas que un vínculo sano se construye sobre otras bases.

Ese fue mi diagnóstico: no nos faltan personas alrededor, nos faltan herramientas para elegir mejor y para sostener lo que elegimos.

Una respuesta desde la psicología: Lazoo

De ese diagnóstico nació Lazoo, una plataforma argentina que lleva la psicología al encuentro entre

personas. Su principio es simple: compatibilidad por sobre volumen.

• Compatibilidad psicológica en cuatro dimensiones. La app propone personas afines según comunicación, estilo de vida, valores personales y apego afectivo, las cuatro áreas donde más se juegan los vínculos.

• Acompañamiento profesional. Cada usuario accede a herramientas de autodesarrollo basadas en psicología práctica, psicología positiva y coaching ontológico. La idea es llegar mejor preparado al encuentro y no repetir los mismos patrones.

• Del chat a la vida real. Lazoo sugiere lugares y experiencias para cada cita, para que la conversación no se quede atrapada en la pantalla.

• Encuentros presenciales y deportivos. En Buenos Aires, Concordia, Paraná y Punta del Este organizamos eventos sin la presión de encontrar pareja: se puede ir solo o con amigos, conocer gente y pasarla bien. El deporte forma parte de la propuesta porque mueve el cuerpo, baja la ansiedad y genera comunidad.

Lazoo está pensada para adultos de 29 a 65 años que buscan algo más que un match: un vínculo consciente, sostenido en el conocimiento de uno mismo y del otro.

Vincularnos es una cuestión de salud Ninguna aplicación va a resolver por sí sola una crisis demográfica ni una problemática de salud mental.

Eso exige políticas públicas, inversión y redes comunitarias. Pero sí podemos dejar de pensar el encuentro con otros como un juego de azar y empezar a tratarlo como lo que es: un factor protector de la salud.

La soledad no es un destino. Es una señal de que necesitamos otras formas de encontrarnos. Desde la psicología tenemos el conocimiento para construirlas, y la urgencia de los datos nos obliga a hacerlo ahor

*Por la Lic. Silvana Etchepare

La autora es licenciada en Psicología, especialista en terapia de pareja y psicología forense. Trabaja en el Juzgado de Familia de Concordia, Entre Ríos, es creadora del método Alquimia Positiva y fundadora de Lazoo (lazooapp.com).

Si vos o alguien cercano está atravesando un momento difícil, pedí ayuda. Línea nacional de salud mental, gratuita y de atención permanente: 0800-999-0091. En caso de emergencia, llamá al 107 o acercate a la guardia más cercana.