La Policía de Piedras Blancas también secuestró un rifle calibre .22, municiones y cartuchos de escopeta calibre 16.

En el marco de una causa por amenazas en contexto de violencia de género, un hombre fue detenido durante un allanamiento realizado en un domicilio ubicado sobre la Ruta A03, en el acceso a Piedras Blancas, departamento La Paz. En el procedimiento, la Policía también secuestró un rifle calibre .22, municiones y cartuchos de escopeta calibre 16.

Según se informó a UNO , el operativo fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Piedras Blancas y del Destacamento Alcaraz Segundo, en el marco de una investigación judicial por amenazas, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y daños.

El allanamiento

Durante el procedimiento, que se realizó en cumplimiento de una orden judicial, los efectivos lograron la detención de un hombre y el secuestro de un teléfono celular que sería de interés para la causa.

Además, por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de un rifle calibre .22, municiones del mismo calibre y varios cartuchos de escopeta calibre 16.

Tras el resultado positivo del allanamiento, se continuaron las actuaciones correspondientes bajo las directivas de la autoridad judicial competente.