El despliegue estratégico responde a la planificación técnica elaborada sobre los ciclos históricos de incendios en la región , que presentan dos períodos críticos al año: uno a la salida del invierno y otro en pleno verano, concentrado este último principalmente sobre la cuenca del río Uruguay.

En el marco del operativo preventivo de cara a la temporada estival, el Gobierno de Entre Ríos incorporará un avión hidrante Air Tractor (AT) que operará con base en el aeropuerto de Concordia. La medida fue confirmada por el responsable del plan provincial de Manejo del Fuego, Pablo Aceñolaza; el representante de la Agencia Federal de Emergencias, Carlos Pereslindo; y el titular de Protección Civil de Concordia, Diego Sauré.

Avión hidrante

La aeronave, gestionada a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, tendrá su asiento operativo en la capital del citrus, pero estará afectada al combate de focos ígneos en todo el territorio entrerriano y el sur de la provincia de Corrientes entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

La operatoria se ejecutará bajo un esquema de coordinación interinstitucional que articula el trabajo de la Brigada de Respuesta Ambiental de la Secretaría de Ambiente -dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico-, los brigadistas de Protección Civil de Concordia, los cuerpos de Bomberos Voluntarios de la provincia y los consorcios forestales.

Al respecto, Aceñolaza señaló que, si bien el pronóstico climático actual bajo la fase El Niño -con crecidas en los ríos Uruguay y Paraná producto de las precipitaciones en las cuencas altas- permite proyectar un escenario distinto al de años anteriores, el operativo de alerta se mantiene en su máxima capacidad: "Se espera que este verano tengamos una menor cantidad de incendios por los episodios de lluvias, pero la prevención y la coordinación lograda en estos años de trabajo conjunto es lo que va a prevalecer, de cara a sostener el esquema preventivo", sostuvo el funcionario.

Desde la provincia destacaron finalmente que esta política sostenida de prevención, alerta temprana y combate rápido resulta clave para el resguardo integral del territorio, ya que "impacta directamente no solo en la conservación de los ambientes nativos y la biodiversidad, sino también en la protección de la infraestructura, las comunidades y las producciones locales, sobre todo las forestales y ganaderas".