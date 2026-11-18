Dos embarcaciones especiales de Prefectura Naval Argentina gestionadas por la provincia comenzaron a trabajar en la zona de Bajada Grande, en Paraná. Fue tras la reunión de coordinación entre el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná con organismos de seguridad y emergencias para evaluar la situación ambiental y social en la zona ribereña de Paraná.

Luego del encuentro desarrollado este martes en Casa de Gobierno, el cual fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, los equipos provinciales y municipales continuaron el trabajo con Prefectura Naval Argentina en la zona ribereña de Paraná. Además de poner en valor la labor coordinada entre los distintos niveles del Estado para atender a los damnificados y optimizar la respuesta operativa en el territorio, se informó que se incorporaban a la tarea dos embarcaciones especiales diseñadas para navegar en zonas anegadas de difícil acceso.

El jefe de Operaciones de la Prefectura Paraná, Hernán Minetti, detalló las acciones de asistencia sobre el río en apoyo a Defensa Civil y al personal de Salud, que incluyen curaciones y traslado de insumos. Comunicó además, la incorporación de dos embarcaciones especiales de cuatro metros de eslora con motor de 40 HP, diseñadas para navegar en zonas anegadas de difícil acceso, acompañadas por personal especializado en salvamento, buceo y nadadores de rescate.

Sobre la articulación interinstitucional, Minetti celebró este tipo de reuniones "donde no solo participan diferentes organismos, sino que participan las instituciones, las fuerzas de seguridad, policiales y fuerzas armadas. Esto permite una articulación donde todos podemos participar y aportar un montón de cuestiones técnicas específicas del conocimiento que desarrolla cada institución".