Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

El Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (ENREGE) autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Julio

Mediante Resolución N° 173/26 el Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (ENREGE) autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Julio de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

Por otro lado, por Resolución N° 146/26 de la Secretaría de Energía, el Gobierno Nacional dispuso para el mes de Julio de 2026 la prórroga de la bonificación adicional del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre el consumo correspondiente a dicho mes, aplicable a los usuarios de gas natural, beneficiarios del Régimen de Subsidio Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto N° 943/25.