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Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Delfina Cuscueta, oriunda de Villa Urquiza, fue citada a una Concentración Nacional Sub 16, que se desarrollará del 3 al 6 de agosto en Bahía Blanca.

5 de julio 2026 · 18:11hs
Delfina Cuscueta atraviesa un gran presente.

Prensa FEH

Delfina Cuscueta atraviesa un gran presente.

La entrerriana Delfina Cuscueta recibió una nueva convocatoria para integrar una Concentración Nacional Sub 16 de Las Leoncitas, que se desarrollará del 3 al 6 de agosto en Bahía Blanca. La citación ratifica el gran presente de la joven, que continúa siendo seguida de cerca por el cuerpo técnico de los seleccionados argentinos.

Actualmente, la jugadora milita en Club Náutico El Quillá de Santa Fe, aunque se formó deportivamente en Unión Agrarios Cerrito. Su crecimiento sostenido le permite mantenerse dentro del proceso nacional, representando una vez más al hockey entrerriano en una instancia de máxima exigencia.

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¿Qué harán en la Concentración Nacional?

La concentración incluirá jornadas de entrenamiento, charlas técnicas y una serie de partidos amistosos frente a los seleccionados Sub 16 y Sub 19 de Bahía Blanca, con el objetivo de seguir evaluando y potenciando el desarrollo de las jugadoras convocadas.

La presencia de Cuscueta en esta nueva concentración representa un importante reconocimiento a su esfuerzo y rendimiento, además de ser una gran noticia para el hockey de Entre Ríos.

Delfina Cuscueta Las Leoncitas Concentración Nacional Villa Urquiza
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