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Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

El Bochas ganó 63-59 como visitante, cerró la serie final por 2-0 y sumó un nuevo título en el básquet paranaense tras dominar gran parte del juego.

4 de julio 2026 · 22:42hs
Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo confirmó su gran presente y volvió a festejar en el básquet paranaense. El Bochas derrotó este sábado 63-59 a Olimpia, como visitante en el estadio Humberto Pietranera, liquidó la serie final por 2-0 y se quedó con el título del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El conjunto dirigido por Oscar Heis llegó al segundo encuentro con la ventaja conseguida en el estadio Antonio Zorzet, donde había ganado 76-69. Esa victoria le permitió trasladarle toda la presión a Olimpia, que estaba obligado a imponerse ante su público para forzar un tercer y decisivo partido.

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Martiniano Dato no se olvida del Bochas.

Martiniano Dato, presente en Recreativo

Sin embargo, Recreativo volvió a mostrar personalidad en un escenario siempre complejo. Desde el salto inicial impuso condiciones con una defensa intensa y una gran efectividad para construir una ventaja que resultó determinante.

El primer cuarto fue un claro reflejo de esa superioridad. La visita dominó ambos costados de la cancha y cerró el parcial arriba por 15-5, limitando al Azulgrana a apenas cinco puntos y marcando el ritmo del encuentro.

La tendencia se mantuvo en el segundo segmento. Recreativo continuó administrando el juego con paciencia, encontró soluciones en ataque y llegó al descanso largo con una diferencia de 34-18, dejando muy comprometido al conjunto local.

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

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Pero Olimpia reaccionó tras el entretiempo. Con otra intensidad defensiva y un mayor protagonismo de sus principales jugadores, el dueño de casa comenzó a descontar la diferencia y cambió por completo el desarrollo del partido. El tercer cuarto terminó con Recreativo arriba apenas por 42-41, luego de un notable parcial del Azulgrana que volvió a meterse en la pelea.

El último capítulo estuvo cargado de tensión. Olimpia buscó completar la remontada empujado por su gente, mientras Recreativo intentó sostener la ventaja con orden y paciencia. Cada posesión adquirió un valor determinante y el margen de error prácticamente desapareció.

En ese contexto, el Bochas mostró la madurez de un equipo acostumbrado a disputar instancias decisivas. Supo administrar los momentos de mayor presión, respondió cuando el rival se acercó en el marcador y terminó cerrando el encuentro por 63-59 para desatar el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

La consagración ratifica el gran momento deportivo que atraviesa Recreativo. Después de haber cortado en 2024 una sequía de 61 años sin títulos, el club volvió a consolidarse como uno de los grandes protagonistas del básquet asociativo y sumó un nuevo campeonato a sus vitrinas.

Para Olimpia quedó el reconocimiento por la reacción del segundo tiempo, aunque el esfuerzo no alcanzó para estirar la definición. El Azulgrana, que buscaba volver a coronarse tras varios años, estuvo cerca de completar una remontada memorable, pero Recreativo administró mejor los momentos decisivos y terminó celebrando otra vuelta olímpica.

Con el triunfo en ambos encuentros de la serie, el Bochas cerró una campaña de alto nivel, confirmó su condición de uno de los equipos más sólidos del torneo y volvió a escribir una página importante en la historia reciente del básquet de Paraná.

Recreativo Olimpia Apertura APB
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