Presentaron un petitorio para frenar el cierre del Profesorado de Lengua en Diamante

La comunidad educativa del Instituto Superior Diamante manifestó su preocupación por la decisión de no abrir, desde el ciclo lectivo 2027, las inscripciones al Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura. Docentes, estudiantes y egresados presentaron un petitorio para solicitar que se revisen los fundamentos de la medida y se garantice la continuidad académica de la carrera.

Según argumentan los afectados, la carrera será reemplazada por una Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables. A través de una presentación formal, pidieron que se revisen los fundamentos de la medida y se garantice la continuidad académica de quienes actualmente cursan la formación.

El acta que confirma el cierre del profesorado en lengua y Literatura

Neo Net Music

Entre los principales cuestionamientos, la comunidad educativa sostiene que el profesorado constituye la única propuesta pública de formación humanística de la ciudad y su área de influencia. Además, remarcan que la disminución en la cantidad de inscriptos no es una situación exclusiva de esa carrera y consideran que no se explicaron los criterios utilizados para decidir su cierre. También advierten que la medida podría afectar la disponibilidad de futuros docentes de Lengua y Literatura, una especialidad que, aseguran, continúa registrando una importante demanda laboral en la región.

Según consignó el portal local Neo Net Music, los docentes de la institución explicaron que la continuidad del profesorado ha estado en discusión durante los últimos años y en cada oportunidad debieron presentar argumentos para sostener su funcionamiento. Aunque recientemente se había solicitado formalmente mantener abiertas las carreras de Lengua y Literatura y Matemática, posteriormente se notificó que desde el ciclo lectivo 2027 ya no se recibirán nuevos ingresantes en el profesorado, iniciándose un proceso de cierre gradual que concluirá una vez que egresen los estudiantes que actualmente cursan la carrera. La medida también tendrá consecuencias para el plantel docente, integrado por profesores con designaciones anuales que podrían perder parte de su carga horaria.