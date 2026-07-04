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Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

En un operativo de seguridad este sábado, efectivos policiales lograron la aprehensión de dos sujetos y la restitución de un vehículo en Paraná

4 de julio 2026 · 10:36hs
Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

En un operativo de seguridad realizado durante la madrugada de este sábado, efectivos policiales lograron la aprehensión de dos sujetos y la restitución de un vehículo sustraído momentos antes. El incidente se originó en el estacionamiento externo de un salón de eventos, situado en las inmediaciones de las calles Jorge Newbery y De Monte Vitali de Paraná.

Según fuentes policiales indicaron a UNO, desconocidos sustrajeron una motocicleta del lugar, lo que activó una alerta a través de la sala de la División 911. Tras recibir el aviso, el personal policial inició recorridas preventivas por la zona. El despliegue dio resultados cuando los agentes visualizaron a dos hombres circulando en motocicletas por la calle Arévalo, entre Cavalo y Segovia. Al notar que uno de los rodados coincidía con la descripción de la unidad robada, los efectivos los interceptaron.

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Al percatarse de la presencia de los móviles, los sospechosos intentaron darse a la fuga a pie, abandonando ambos vehículos en la vía pública. No obstante, fueron capturados a pocos metros del lugar.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó que una de las motocicletas era efectivamente la que había sido denunciada como robada poco antes. Ante este hallazgo, la Fiscalía en turno ordenó la detención formal de ambos masculinos bajo el cargo de supuesto delito de robo de motovehículo.

El segundo rodado

Como parte del procedimiento, las autoridades también procedieron al secuestro de una segunda motocicleta de menor cilindrada, la cual quedó vinculada a la causa para fines investigativos. Finalmente, el vehículo recuperado fue restituido a su legítimo propietario, culminando así el operativo de prevención y seguridad

Paraná motocicleta hombres Operativo
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