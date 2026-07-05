Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida El Verde derrotó 3 a 2 a Viale FBC en el encuentro que abrió la serie final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. 5 de julio 2026 · 20:43hs

Prensa Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Unión Agrarios Cerrito se quedó con la victoria en el encuentro que abrió la serie final del Torneo Apertura Copa “Desidero Godoyy Eduardo Cebolla Simandi” de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El Verde capitalizó la localía al derrotar 3 a 2 a Viale FBC en el encuentro disputado en el estadio Julio Jacob.

La victoria de Unión Agrarios El anfitrión abrió el marcador a los 35 minutos por intermedio de Marcos Hermann. La V Azulada reaccionó con celeridad e igualó 60 segundos después de la mano de Diego Correa. Viale FBC se adelantó en el marcador en el complemento a través de Emir Izaguirre.

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En el momento más crítico del Verde apareció la capacidad goleadora de Iván Aguilar, quien decretó el triunfo de Unión Agrarios en Cerrito por 3 a 2. La revancha será el domingo en Viale.