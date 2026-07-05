Uno Entre Rios | Ovación | Paraná Campaña

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

El Verde derrotó 3 a 2 a Viale FBC en el encuentro que abrió la serie final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

5 de julio 2026 · 20:43hs
Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Prensa Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Unión Agrarios Cerrito se quedó con la victoria en el encuentro que abrió la serie final del Torneo Apertura Copa “Desidero Godoyy Eduardo Cebolla Simandi” de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El Verde capitalizó la localía al derrotar 3 a 2 a Viale FBC en el encuentro disputado en el estadio Julio Jacob.

La victoria de Unión Agrarios

El anfitrión abrió el marcador a los 35 minutos por intermedio de Marcos Hermann. La V Azulada reaccionó con celeridad e igualó 60 segundos después de la mano de Diego Correa. Viale FBC se adelantó en el marcador en el complemento a través de Emir Izaguirre.

Viale FBC pasó por penales a la final de Paraná Campaña

Viale FBC y Unión Agrarios Cerrito son los finalistas de Paraná Campaña

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland.

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

En el momento más crítico del Verde apareció la capacidad goleadora de Iván Aguilar, quien decretó el triunfo de Unión Agrarios en Cerrito por 3 a 2. La revancha será el domingo en Viale.

Paraná Campaña Unión Agrarios Viale FBC
Noticias relacionadas
Delfina Cuscueta atraviesa un gran presente.

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Años atrás Martínez y Jaime fueron técnico y pupilo, respectivamente. Ahora conformaron una sociedad para la organización del evento en Peñarol.

Justo Martínez y César Jaime palpitan la velada en Peñarol

Exequiel Bastidas terminó en el segundo puesto después de obtener la pole el sábado.

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Franco Colapinto tuvo otra gran carrera y volvió a sumar en la Fórmula 1.

Franco Colapinto logró una sólida remontada y fue noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña

Ver comentarios

Lo último

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas

Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas

Ultimo Momento
Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas

Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Israel lanza ataques aéreos contra el sur de Líbano

Israel lanza ataques aéreos contra el sur de Líbano

Policiales
Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Ovación
Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Liga Federal: Sionista jugará un tercer partido y Urquiza de Santa Elena quedó eliminado

Liga Federal: Sionista jugará un tercer partido y Urquiza de Santa Elena quedó eliminado

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

La provincia
Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas

Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas

Más de 100 personas se sumaron para construir cuchas para perros callejeros

Más de 100 personas se sumaron para construir cuchas para perros callejeros

Entre Ríos: continúa el frío y pronostican un domingo con cielo mayormente nublado

Entre Ríos: continúa el frío y pronostican un domingo con cielo mayormente nublado

María Cuevas, el largo y azaroso camino desde la isla hasta el escenario

María Cuevas, el largo y azaroso camino desde la isla hasta el escenario

En Concordia acordaron reducir el costo de retiro de ramas

En Concordia acordaron reducir el costo de retiro de ramas

Dejanos tu comentario