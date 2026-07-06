"El chamamé que respiro": Julio Chivel publica su primer trabajo en formato digital

El músico de Federal estrenará el 16 de julio "Julio Chivel – Solo de Bandoneón", un trabajo integrado por tres obras emblemáticas del repertorio litoraleño.

El bandoneonista entrerriano Julio Chivel, oriundo de Federal, lanzará el próximo 16 de julio su primer EP en Spotify. Bajo el título "Julio Chivel – Solo de Bandoneón", el trabajo inaugura una nueva etapa en la carrera del músico y propone un recorrido por algunas de las obras más representativas del chamamé.

Con el nombre "El chamamé que respiro" , la producción reúne tres piezas del repertorio litoraleño: Melodía Callada, de Antonio Tarragó Ros —con una presentación especial del propio compositor—; Estancia La Isabel, del entrerriano Abelardo Dimotta; y Lucero de Abril, de Rudi y Nini Flores.

Además de representar su debut en las plataformas digitales, el EP tiene un significado personal para Chivel. El músico dedicó este trabajo a sus padres: a su madre, Chola Arévalo, quien le regaló el bandoneón con el que realizó la grabación, y a su padre, Raúl Chivel, por el acompañamiento permanente a lo largo de su trayectoria artística.

El lanzamiento estará disponible en Spotify desde el 16 de julio.