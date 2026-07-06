Uno Entre Rios | Escenario | Julio Chivel

"El chamamé que respiro": Julio Chivel publica su primer trabajo en formato digital

El músico de Federal estrenará el 16 de julio "Julio Chivel – Solo de Bandoneón", un trabajo integrado por tres obras emblemáticas del repertorio litoraleño.

6 de julio 2026 · 12:20hs
El chamamé que respiro: Julio Chivel publica su primer trabajo en formato digital

El bandoneonista entrerriano Julio Chivel, oriundo de Federal, lanzará el próximo 16 de julio su primer EP en Spotify. Bajo el título "Julio Chivel – Solo de Bandoneón", el trabajo inaugura una nueva etapa en la carrera del músico y propone un recorrido por algunas de las obras más representativas del chamamé.

El entrerriano Julio Chivel lanza su primer EP en Spotify

Con el nombre "El chamamé que respiro", la producción reúne tres piezas del repertorio litoraleño: Melodía Callada, de Antonio Tarragó Ros —con una presentación especial del propio compositor—; Estancia La Isabel, del entrerriano Abelardo Dimotta; y Lucero de Abril, de Rudi y Nini Flores.

parana recibio el primer encuentro coral de la tercera edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

antonio tarrago ros dono el alma entrerriana al patrimonio cultural de entre rios

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

Además de representar su debut en las plataformas digitales, el EP tiene un significado personal para Chivel. El músico dedicó este trabajo a sus padres: a su madre, Chola Arévalo, quien le regaló el bandoneón con el que realizó la grabación, y a su padre, Raúl Chivel, por el acompañamiento permanente a lo largo de su trayectoria artística.

El lanzamiento estará disponible en Spotify desde el 16 de julio.

LEER MÁS: Abrieron las inscripciones para participar de la 10° Feria del Centro en Rosario

Julio Chivel chamamé Spotify
Noticias relacionadas
Con la muerte de Rubén Cuestas se va parte importante de la cultura entrerriana.

Murió Rubén Cuestas, leyenda de la música entrerriana

a un mes de su muerte, el legado del indio solari sigue convocando multitudes

A un mes de su muerte, el legado del Indio Solari sigue convocando multitudes

a 34 anos de la muerte de astor piazzolla, el musico que revoluciono el tango

A 34 años de la muerte de Ástor Piazzolla, el músico que revolucionó el tango

Paranaense radicado en Los Ángeles trabaja como doble de riesgo

Paranaense radicado en Los Ángeles trabaja como doble de riesgo

Ver comentarios

Lo último

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

Marcelo Candia: Nos está faltando confianza

Marcelo Candia: "Nos está faltando confianza"

Ultimo Momento
Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

Marcelo Candia: Nos está faltando confianza

Marcelo Candia: "Nos está faltando confianza"

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

El chamamé que respiro: Julio Chivel publica su primer trabajo en formato digital

"El chamamé que respiro": Julio Chivel publica su primer trabajo en formato digital

Policiales
Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Ovación
Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Justo Martínez y César Jaime palpitan la velada en Peñarol

Justo Martínez y César Jaime palpitan la velada en Peñarol

La provincia
Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

El Senado avanzará este martes con el dictamen de la Reforma Previsional

El Senado avanzará este martes con el dictamen de la Reforma Previsional

Gualeguaychú: trabajadores inician semana de protestas por ola de despidos

Gualeguaychú: trabajadores inician semana de protestas por ola de despidos

Vuelve la negociación entre el gobierno y los gremios estatales y docentes

Vuelve la negociación entre el gobierno y los gremios estatales y docentes

Dejanos tu comentario