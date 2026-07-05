Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

En la sexta fecha de la competencia, disputada en Termas de Río Hondo, el paranaense Exequiel Bastidas remontó y llegó en la segunda posición.

Exequiel Bastidas terminó en el segundo puesto después de obtener la pole el sábado.

El paranaense Exequiel Bastidas tuvo una destacada actuación este domingo en la sexta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo. El piloto paranaense finalizó en el segundo puesto de la final, luego de remontar desde la sexta posición de largada.

En las series, la primera batería tuvo como protagonista al entrerriano, que había logrado la pole position. Sin embargo, Bastidas no pudo sostener el liderazgo y fue superado por Maximiliano Bestani, quien se impuso con un tiempo de 10 minutos, 4 segundos y 182 milésimas. Juan Kreitz completó el podio de la serie.

La segunda serie quedó en manos de Renzo Blotta, que se impuso con un registro de 9 minutos, 52 segundos y 524 milésimas, escoltado por Juan Canela y Santino Balerini. En tanto, la tercera batería fue para Lucas Petracchini, seguido por Juan Eluchans y Francisco Coltrinari.

Al haber integrado la serie más lenta, Bastidas debió largar la final desde el sexto puesto. Por su parte, Blotta partió desde la posición de privilegio, acompañado en la primera fila por Petracchini y Bestani.

En la competencia decisiva, el paranaense protagonizó una gran remontada y avanzó hasta la segunda colocación. La victoria fue para Lucas Petracchini, que se mantuvo al frente durante toda la prueba y ganó con un tiempo de 33 minutos, 34 segundos y 348 milésimas.

Bastidas cruzó la bandera a cuadros a 783 milésimas del vencedor, mientras que Bestani completó el podio a 1 segundo y 799 milésimas. Pablo Collazo y Juan Kreitz finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.

La próxima presentación de la Clase 2 del Turismo Nacional será entre el 31 de julio y el 2 de agosto, cuando se dispute la séptima fecha de la temporada en el autódromo San Juan Villicum.

Las posiciones de la Clase 2 del Turismo Nacional

1°) Lucas Petracchini (Chevrolet): 33’34”348/1000.

2°) Exequiel Bastidas (Toyota): a 783/1000.

3°) Maximiliano Bestani (Chevrolet): a 1”799/1000.

4°) Pablo Collazo (Toyota): a 4”629/1000.

5°) Juan Kreitz (Peugeot): a 7”170/1000.