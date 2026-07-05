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Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

El conductor del Mercedes-Benz, de 30 años, sufrió lesiones y fue asistido por personal de emergencias, que lo trasladó en ambulancia al Hospital San Benjamín.

5 de julio 2026 · 14:53hs
Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Un choque que involucró a tres vehículos se registró este sábado por la tarde sobre la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 154, en jurisdicción de San José. Como consecuencia del impacto, un hombre, conductor de una Mercedes Benz, debió ser trasladado al Hospital San Benjamín de Colón.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17.20, cuando, por causas que se investigan, colisionaron un camión Ford Cargo perteneciente a una empresa vial que realizaba tareas de demarcación sobre la calzada, una Volkswagen Taos y un Mercedes-Benz C200. Los tres vehículos circulaban en sentido norte-sur.

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A raíz del choque, el conductor del Mercedes-Benz, de 30 años, sufrió lesiones y fue asistido por personal de emergencias, que lo trasladó en ambulancia al Hospital San Benjamín para su atención.

Durante varios minutos, el tránsito en el sector se vio afectado mientras trabajaban los servicios de emergencia y se realizaban las tareas correspondientes en el lugar.

conductor Choque Autovía 14 Colón
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