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Vuelve la negociación entre el gobierno y los gremios estatales y docentes

El Gobierno provincial y los gremios estatales y docentes vuelven a reunirse este lunes en paritarias para negociar una recomposición salarial.

6 de julio 2026 · 09:28hs
El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El Gobierno provincial retomará este lunes 6 de julio las negociaciones paritarias con los gremios estatales y docentes, en el marco de la discusión por una recomposición salarial.

La jornada de diálogo comenzará a las 14.30 con la mesa paritaria de los trabajadores estatales, de la que participarán representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

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Encuentro con docentes

Más tarde, a las 17, será el turno de la reunión con los gremios docentes. Del encuentro participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Las reuniones fueron convocadas por el Poder Ejecutivo provincial con el objetivo de continuar el diálogo institucional y avanzar en la negociación de una recomposición salarial para los trabajadores de la administración pública y del sistema educativo.

Gobierno gremios estatales Docentes
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