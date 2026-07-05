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Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

El incendio ocurrió este domingo. El propietario logró salir ileso, pero sufrió una descompensación al ver su casa en llamas. Ocurrió en Concepción del Uruguay

5 de julio 2026 · 12:49hs
Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Un incendio conmocionó durante la madrugada de este domingo a los vecinos del barrio La Concepción, en Concepción del Uruguay. Un hombre de 50 años falleció horas después de que un incendio destruyera por completo su vivienda. Si bien logró salir sin quemaduras, sufrió una crisis nerviosa tras perder su casa en el incendio y posteriormente, un paro cardíaco que terminó con su vida.

El siniestro se inició alrededor de las 0.30 en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Agosto. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un llamado de emergencia y encontró al propietario fuera de la casa. Según relató el hombre a los efectivos, la estufa tipo hogar, con la que se calefaccionaba se derrumbó repentinamente, y los leños encendidos cayeron sobre la habitación, provocando que el fuego se propagara rápidamente por toda la vivienda.

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Las pérdidas fueron totales y el dueño se descompensó

Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas, aunque el incendio provocó pérdidas materiales totales. En un primer momento se constató que el propietario no presentaba lesiones ni quemaduras, pero debió ser asistido por una ambulancia del servicio de emergencias 107 debido a una severa crisis nerviosa.

El hombre fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza para una evaluación médica. Sin embargo, poco después de ingresar al nosocomio sufrió un paro cardíaco y fue derivado de urgencia a la sala de reanimación. Los profesionales de la salud lograron estabilizarlo inicialmente, aunque su estado permaneció crítico y bajo permanente observación médica.

Las causas del fallecimiento

Cerca de las 4.15, las autoridades del hospital confirmaron el fallecimiento del paciente tras sufrir un nuevo paro cardíaco. De acuerdo con las actuaciones policiales, el propio damnificado había manifestado que padecía antecedentes de problemas cardíacos, publica El Once.

La investigación quedó a cargo de la División Policía Científica y de la fiscal de turno, María José Labalta, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

El examen forense, que estará a cargo del médico Adrián Siemens, buscará establecer con precisión las causas del deceso y determinar la relación entre el cuadro cardíaco y el dramático episodio que terminó con la pérdida total de la vivienda.

Concepción del Uruguay Hombre Casa Incendio
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