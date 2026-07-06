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El Senado avanzará este martes con el dictamen de la Reforma Previsional

Las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado buscarán este martes firmar el dictamen de la Reforma Previsional.

6 de julio 2026 · 10:55hs
Senadores preparan el dictamen del proyecto de reforma previsional.

Senadores preparan el dictamen del proyecto de reforma previsional.

La Comisión de Presupuesto y la de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá este martes a las 9.30 para avanzar en la firma del dictamen del proyecto de Reforma pPrevisional impulsado por el Poder Ejecutivo. Según el titular de la comisión de Presupuesto, Gustavo Vergara (Juntos), el proyecto podría tratarse en el recinto el miércoles.

Luego de la finalización de la ronda de consultas y exposiciones, el oficialismo buscará cerrar la etapa de análisis en comisión con la emisión de un dictamen de mayoría, que incluiría modificaciones respecto de la iniciativa original.

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De concretarse ese paso, el proyecto quedaría en condiciones de ser incorporado al temario de la sesión prevista para esta semana. La reunión de este martes se realizará luego de varias semanas de audiencias en las que los senadores escucharon a funcionarios provinciales, autoridades y ex autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, representan tes sindicales, organizaciones de jubilados, colegios profesionales y especialistas en materia previsional.

La última exposición ante los legisladores estuvo a cargo del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien defendió la necesidad de avanzar con una reforma del sistema previsional, aunque también planteó observaciones sobre distintos aspectos del texto en discusión.

En particular, el funcionario señaló que la declaración de emergencia previsional debería contar con plazos y alcances claramente delimitados, con el objetivo de fortalecer su sustento jurídico y evitar posibles cuestionamientos en el futuro.

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El proyecto forma parte de la agenda legislativa del Ejecutivo y es considerado una de las iniciativas centrales en materia fiscal y previsional, en el marco de la búsqueda de equilibrio del sistema de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte resistencia por parte de distintos sectores gremiales, especialmente sindicatos estatales y docentes, que han manifestado su rechazo a la iniciativa.

Las organizaciones sindicales sostienen un plan de lucha que incluye medidas de fuerza, entre ellas paros y un acampe frente a la Casa de Gobierno, en rechazo a lo que consideran un retroceso en materia de derechos previsionales.

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Con la reunión de este martes, la Cámara alta buscará encaminar el dictamen de comisión que permitirá avanzar hacia la discusión definitiva de una reforma que impacta directamente en el sistema previsional de la provincia y en las condiciones de los futuros y actuales jubilados.

Senado Reforma previsional dictamen
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