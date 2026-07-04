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Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

El hecho ocurrió en la zona de calles El Palenque y Los Ceibos de Paraná. El atacante fue localizado por la policía a pocas cuadras del lugar

4 de julio 2026 · 12:05hs
Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

En el marco de un operativo de seguridad y prevención realizado este sábado, personal policial intervino ante un violento episodio registrado en las inmediaciones de las calles El Palenque y Los Ceibos de Paraná. La alerta fue emitida a través de un llamado telefónico a la sala de la División 911, informando sobre una situación de peligro en un local comercial de la zona.

Según informaron a UNO fuentes policiales, un hombre se presentó en el establecimiento y, tras exhibir una cuchilla tipo carnicero, profirió amenazas contra uno de los empleados del comercio. Ante la gravedad del hecho, personal de un móvil policial inició una búsqueda inmediata, logrando interceptar y localizar al sospechoso a escasas cuadras del lugar, en la zona de calle Los Jacarandaes casi 1° de Mayo.

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Tras comunicar lo sucedido a la Fiscalía en turno, las autoridades judiciales dispusieron la aprehensión inmediata del individuo y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales. El sujeto enfrenta cargos por el supuesto delito de amenazas calificadas. Asimismo, los efectivos secuestraron del arma blanca utilizada durante el incidente como parte de la evidencia del caso

Paraná
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