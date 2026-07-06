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Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

El músico Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos durante la presentación del espectáculo homónimo en el Centro de Convenciones de Concordia

6 de julio 2026 · 12:35hs
Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

El músico Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos durante la presentación del espectáculo homónimo en el Centro de Convenciones de Concordia. El acto contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y de un numeroso público que acompañó la propuesta dedicada a la identidad de la provincia.

El Alma Entrerriana, el proyecto de Tarragó Ros que ya integra el patrimonio cultural de la provincia

La obra propone un recorrido por la música, la historia y las tradiciones entrerrianas y, a partir de esta donación, podrá ser utilizada por la Secretaría de Cultura, el Consejo General de Educación y otros organismos públicos con fines educativos y de difusión. El material reúne 48 temas tradicionales interpretados únicamente con acordeón, guitarra y voz, además de cuatro fascículos dedicados a la flora, la fauna, las aves y los reptiles de Entre Ríos, junto con un centenar de biografías de personalidades, próceres, artistas, científicos, poetas y leyendas de la provincia.

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Durante el acto, Frigerio agradeció el gesto del artista y destacó el valor de la iniciativa. "El legado de El Alma Entrerriana es un beso al alma para todos nosotros", afirmó. Además, sostuvo que se trata de un proyecto que demandó años de trabajo y que constituye "un legado cultural invaluable" para las generaciones presentes y futuras.

Por su parte, Tarragó Ros explicó que la obra nació como un homenaje a la cultura entrerriana. "Vine a hablar de los sueños. Nunca imaginé que este trabajo, hecho con mucho cariño para recopilar la obra entrerriana con la que me crié, pudiera tener esta trascendencia", expresó. También destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para que el material pueda descargarse gratuitamente mediante códigos QR incorporados en el programa del espectáculo.

La presentación tuvo un momento especialmente emotivo cuando, en pleno espectáculo, el músico fue notificado del fallecimiento de Rubén Cuestas. En homenaje al artista entrerriano, Tarragó Ros interpretó María va, en una versión acompañada por el público presente. El espectáculo había tenido una primera función el sábado en Diamante y continuará como una propuesta destinada a fortalecer el conocimiento y la preservación del patrimonio cultural entrerriano.

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