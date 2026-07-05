Patronato recibe a San Martín de Tucumán con la obligación de ganar para evitar caer a puesto de descenso

Patronato enfrentará desde las 15.30 al Ciruja por la 19° fecha de la Primera Nacional. El Rojinegro registra cuatro juegos sin victorias.

Patronato recibirá este domingo a San Martín de Tucumán, en la continuidad de la 19ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará desde las 15.30 en el estadio Grella, con arbitraje de Adrián Franklin. El partido será televisado por LPF Play y contará con la transmisión de La Red Paraná.

El Rojinegro iniciará su recorrido en la segunda rueda de la fase regular. El camino transitado durante el primer semestre de la temporada ofreció escasos momentos de satisfacción.

Los números reflejan el rendimiento que exhibió el elenco de barrio Villa Sarmiento. A lo largo de las primeras 18 jornadas nunca logró finalizar una fecha en puestos de Reducido, la instancia que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

La irregularidad mostrada en el primer tramo del campeonato obligó a tomar decisiones importantes. Con el equipo comprometido en la lucha por la permanencia, la dirigencia resolvió poner fin al segundo ciclo de Rubén Forestello y depositó su confianza en Marcelo Candia, un hombre de la casa y muy respetado por los hinchas.

Los resultados acompañaron en el inicio del nuevo ciclo. Sin embargo, el primer traspié volvió a generar preocupación. Desde entonces el equipo no perdió, aunque encadenó tres empates consecutivos y dejó escapar cuatro puntos en los dos encuentros que disputó como local.

La paridad dominó el desarrollo de la primera rueda. Este escenario provocó modificaciones permanentes tanto en los puestos de clasificación al Reducido como en la lucha por mantener la categoría. Ese contexto mantiene intactas las posibilidades de Patronato de escalar posiciones. Sin embargo, para aprovechar esa oportunidad deberá dejar de resignar puntos en el Grella.

Las matemáticas marcan dos escenarios posibles. Una victoria no le permitirá ingresar al grupo de los ocho mejores de la Zona B, aunque sí lo dejará muy cerca. En cambio, una derrota, combinada con otros resultados, podría depositarlo nuevamente en puestos de descenso.

Un triunfo también tendría un fuerte impacto anímico en el Pueblo Rojinegro. Una alegría modificaría el panorama y le permitiría recuperar parte de la confianza que se fue diluyendo a raíz de una sucesión de domingos con finales amargos.

En el mercado de pases, que concluirá el próximo miércoles, Patronato apenas incorporó dos de los cuatro refuerzos permitidos por el reglamento. El primero en llegar fue el delantero Diego Armando Díaz, cedido a préstamo por Unión de Santa Fe, quien incluso integraría la formación inicial. La otra cara nueva es el mediocampista ofensivo Gonzalo Salega, de reciente paso por Portuguesa de Venezuela.

En caso de quedarse con los tres puntos, Patronato también saldará una deuda pendiente: lograr por primera vez una victoria como local frente a San Martín de Tucumán. En seis presentaciones en el Grella, el Ciruja cosechó tres empates y ganó en sus últimas tres visitas.

San Martín de Tucumán, con urgencias

El presente de San Martín presenta características similares al de Patronato. El Ciruja acumula cinco encuentros sin triunfos, con un pobre registro de un punto sobre los últimos 15 en disputa. Esta campaña motivó la salida de Andrés Yllana de la conducción técnica y la llegada de Alejandro Orfila, quien debutará esta tarde al frente del conjunto tucumano.

El elenco tucumano, que buscará recuperar terreno en la pelea por los primeros puestos de la Zona B, sumó cuatro incorporaciones en este mercado de pases: Rodrigo Ayala, Bruno Cabrera, Álvaro Veliez y el ex Patronato Gabriel Carabajal, todos con contrato hasta el final de la presente temporada. Los tres primeros quedaron habilitados para disputar el encuentro de esta tarde.

Probables formaciones en el estadio Grella

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Ruedo, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Moreyra o Genéz; Alejo Miró, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Diego Díaz y Rivero o Soldano. DT: Marcelo Candia

San Martín: Darío Sand; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari y Ayala o Diarte; Juárez, Briñone, Bruno Cabrera y Nicolás Castro; Álvaro Veliez y Luca Arfaras DT: Alejandro Orfila