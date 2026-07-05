Justo Martínez y César Jaime palpitan la velada en Peñarol

Los entrenadores trabajan en conjunto para la organización del festival del viernes, en el Club Peñarol.

Años atrás Martínez y Jaime fueron técnico y pupilo, respectivamente. Ahora conformaron una sociedad para la organización del evento en Peñarol.

Tiempo atrás compartieron gimnasio y rincón, y ahora volvieron a trabajar juntos. Justo Martínez y César Jaime están llevando adelante la organización de una velada de boxeo amateur, que se desarrollará el próximo viernes, en el salón polideportivo del Club Atlético Peñarol de Paraná .

Nocaut Martínez es uno de los promotores de la capital entrerriana que más años lleva trabajando con los festivales y, para esta oportunidad, lo convocó a Jaime para que se sume con esta labor, lo cual es una experiencia nueva para él.

Volvieron a estar juntos, tal como ocurría cuando eran técnicos y pupilo, respectivamente, pero esta vez desde otra función.

A días de una nueva cita del deporte de los puños, UNO charló con ellos sobre el evento que se viene en la institución Tricolor.

“Veníamos trabajando con nuestros boxeadores, que guantean juntos. Y le propuse a César organizar el festival, porque necesitaba que me den una mano ya que solo se hacía todo cuesta arriba. Él aceptó y ya estamos trabajando para que todo salga bien en la velada”, contó Martínez.

Por su parte, Jaime comentó que “Justo fue mi técnico cuando fui boxeador amateur y me puso muy contento que me invite a participar. Será la primera vez que trabajo organizando un evento, lo cual me alegra porque tendré otra experiencia en este deporte”.

Además, acotó: “Ya venía colaborando en otros eventos, pero esto es distinto. En su momento, Justo me había sugerido que me anime a organizar un festival solo, pero no me animé porque no me sentía listo todavía. Ahora es otra cosa ya que él tiene mucha experiencia en este tema”.

Luego, Nocaut Martínez adelantó que los concurrentes disfrutarán de un muy buen espectáculo en Peña: “Habrá 12 peleas amateurs de gran nivel y estoy seguro de que la gente nos va a acompañar porque están preguntando mucho por las entradas. Ojalá el tiempo nos acompañe para que haya un buen espectáculo”.

El vínculo de ambos con Peñarol

Peñarol está fuertemente arraigado al boxeo paranaense. Durante muchos años Justo Martínez tuvo allí su gimnasio y durante la segunda mitad de la década del 2000 fue escenario de festivales donde combatieron jóvenes aficionados que con los años se pasaron al campo rentado. Jaime, quien allí se inició en el deporte, es el que hoy trabaja en la entidad de barrio Pirola, que sigue vinculada al deporte de las narices chatas.

“Ahí se fue donde se formaron como boxeadores mis chicos, Jonathan y Marcos, y también pasaron otros muchachos como Wenceslao Mansilla, Daniel Aquino y Jesús Simiand, entre otros. Es un club que tiene una relación importante con este deporte y ojalá sigan organizando festivales ahí. Me gustaría que César siga mis pasos”, recordó con nostalgia el oriundo de la localidad de Piedras Blancas.

La cartelera de la velada

Las 12 peleas que se desarrollarán en la entidad Tricolor serán:

Dencel Flores (Team Saavedra) vs Octavio Volpe (gimnasio Justo Nocaut Martínez)

Germán Argarañás (gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Gabriel Colman (Team Saavedra)

Elías Jaime (Peñarol) vs Jonathan Gómez (Boxing Paraná)

Marcos Jaime (Peñarol) vs Marcelo Espíndola (Gualeguaychú)

José Tornacué (Palacios Box) vs Leonardo Alviso (Santa Fe)

Jonathan Dufalde (Santa Fe) vs Agustín Ramírez (Team Pistrilli)

Lucio Bourbotte (Team Peligro) vs Tomás Osmar (Payabox)

Emiliano Pérez (Gualeguaychú) vs Bruno Gogniat (Team Peligro)

Santino Jaime (Peñarol) vs Tomás Albornoz (Payabox)

Ailén Argarañaz (gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Jorgelina Canteros (Payabox)

Benjamín González (Banfield) vs Agustín Mansilla (Santa Fe)

Jerónimo Wild (Toa Fight) vs Lautaro Pereyra (Santa Fe).

Las entradas anticipadas se venden a 9.000 pesos, mientras que en puerta tendrán un valor de 12.000 pesos.