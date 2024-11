Patronato adeuda salarios al cuerpo médico.

En los últimos días se conocieron detalles en torno al presupuesto de Patronato , no solo en relación al plantel profesional, sino también con sus empleados y un futuro sin certezas, en torno a la próxima asamblea ordinaria.

Rubén Forestello: "Patronato no puede pagarme ni el 50% que me ofrecía Gimnasia y Tiro"

En la misma tónica y, producto del malestar o cansancio, se conoció que la entidad tendría problemas en torno a los pagos. Además de deudas con futbolistas, tal como confirmó días atrás Emanuel Dening, que habría afirmado no ser el único, se conoció que la deuda se extiende a empleados de la entidad.

Existe una irregularidad en el pago con integrantes del cuerpo técnico, que no habrían recibido la totalidad de su salario en octubre y, aún se les adeuda noviembre. El dato que trae malestar son las pocas respuestas que se les dan desde la cúpula, que no atenderían el teléfono o no darían respuestas.