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Patronato adelantó su próximo juego por el Superclásico

El juego entre Patronato y Deportivo Maipú habia sido fixturado para el domingo a las 16. Se adelantó para el sábado por la noche.

13 de abril 2026 · 12:25hs
Patronato adelantó su próximo juego por el Superclásico

Prensa Patronato

Patronato retornará al estadio Grella este fin de semana luego de haber disputado los últimos dos encuentros en condición de visitante. El Rojinegro se reencontrará con su público cuando reciba a Deportivo Maipú de Mendoza en una de las historias correspondiente a la décima fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

Este juego había sido programado en un principio para el próximo domingo a las 16. Sin embargo el Superclásico del fútbol que animarán el domingo a partir de las 17 River Plate y Boca Juniors en el estadio Más Monumental modificó la cartelera en barrio Villa Sarmiento. En consecuencia, el duelo entre el Santo y el Botellero se adelantó para el sábado a las 20.

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El representante entrerriano y el conjunto Cuyano festejaron la victoria el pasado fin de semana. Bajo la conducción técnica interina de Marcelo Candia Patronato superó 1 a 0 a Almagro, en condición de visitante. Ese resultado le permitió despegar de los puestos de descenso.

Deportivo Maipú, por su parte, superó 2 a 1 como local a Colegiales en el juego que marcó el comienzo de la era Mariano Echeverría. El Botello despegó del último escalón de la tabla, pero no logró salir de la zona de descenso. Además, su triunfo fue celebrado en barrio Villa Sarmiento dado que garantizó la ausencia del Rojinegro del sector de castigo.

Programa de la décima fecha de Primera Nacional, Zona B

Sábado

16: Quilmes – Nueva Chicago

20: Patronato – Deportivo Maipú

Domingo

15: Colegiales – Temperley

15: Midland – San Martín (San Juan)

16: Gimnasia (Jujuy) - Almagro

17: Gimnasia y Tiro – Güemes

18: San Martín (Tucumán) – Tristán Suárez

Lunes

20: Atlético Rafaela - Agropecuario

21: Atlanta - Chacarita

Patronato Deportivo Maipú Primera Nacional
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