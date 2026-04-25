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Tres monumentos argentinos, entre los más visitados de Sudamérica

Ruinas jesuíticas, una catedral histórica y uno de los teatros de ópera más importantes integran el listado de los lugares del país con más afluencia turística

25 de abril 2026 · 10:32hs
Ruinas de San Ignacio: legado jesuítico en Misiones

Ruinas de San Ignacio: legado jesuítico en Misiones
Ubicada frente a la Plaza de Mayo

Ubicada frente a la Plaza de Mayo, la Catedral de Buenos Aires se destaca por su fachada neoclásica de 12 columnas que representan a los apóstoles.

Argentina no solo se distingue por su diversidad de paisajes y su gastronomía, sino también por un patrimonio histórico y cultural que forma parte de los circuitos turísticos más elegidos del país. En ese contexto, la plataforma Civitatis ubicó tres monumentos argentinos entre los más visitados de Sudamérica: las Ruinas de San Ignacio, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y el Teatro Colón.

La selección responde a su combinación de valor arquitectónico, relevancia histórica y accesibilidad turística durante todo el año, lo que los convierte en paradas frecuentes para quienes buscan conocer el país desde su dimensión patrimonial.

Ubicada frente a la Plaza de Mayo, la Catedral de Buenos Aires se destaca por su fachada neoclásica de 12 columnas que representan a los apóstoles.

Tres monumentos argentinos, entre los más visitados de Sudamérica

Ruinas de San Ignacio: legado jesuítico en Misiones

En la provincia de Misiones, las Ruinas de San Ignacio representan uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del país. Forman parte del sistema de reducciones jesuíticas desarrolladas entre los siglos XVII y XVIII junto al pueblo guaraní.

Construidas en piedra rojiza, conservan templos, viviendas y espacios comunitarios que permiten reconstruir la vida de aquellas comunidades. Declarado Patrimonio de la Humanidad, el sitio ofrece visitas guiadas y propuestas interpretativas, además de espectáculos nocturnos que recrean su historia.

Ruinas
Ubicadas en Misiones, estas ruinas son el exponente mejor conservado de las misiones jesuíticas en el país

Ubicadas en Misiones, estas ruinas son el exponente mejor conservado de las misiones jesuíticas en el país

Por su ubicación, suele integrarse a itinerarios que incluyen las Cataratas del Iguazú, uno de los polos turísticos más importantes del país.

Catedral Metropolitana: historia frente a Plaza de Mayo

En el corazón de Buenos Aires, frente a Plaza de Mayo, la Catedral Metropolitana es uno de los edificios religiosos más significativos de Argentina. Su fachada neoclásica contrasta con el ritmo del microcentro y la convierte en una de las postales más reconocibles de la ciudad.

>>Leer más: Un paisaje que cambia con las mareas en la Patagonia Azul

En su interior se encuentra el mausoleo de José de San Martín, uno de los puntos de mayor interés para visitantes nacionales y extranjeros. La catedral forma parte habitual de los recorridos históricos que incluyen la Casa Rosada y el Cabildo, conformando uno de los circuitos urbanos más tradicionales de la capital.

Teatro Colón: excelencia artística y patrimonio cultural

El Teatro Colón es considerado una de las salas de ópera con mejor acústica del mundo y uno de los íconos culturales más importantes del país. Inaugurado en 1908, fue escenario de figuras destacadas de la música internacional y símbolo del desarrollo artístico de Buenos Aires.

Teatro Colón
El Teatro Colón es reconocido por su excepcional acústica y arquitectura monumental.

El Teatro Colón es reconocido por su excepcional acústica y arquitectura monumental.

Actualmente, se puede recorrer a través de visitas guiadas que permiten conocer su sala principal, salones y sectores técnicos. El recorrido revela detalles arquitectónicos y artísticos que lo ubican entre los teatros más reconocidos del mundo.

Más allá de su programación, el Colón refleja una etapa en la que Buenos Aires buscaba posicionarse entre las grandes capitales culturales internacionales.

Otros monumentos destacados del Cono Sur

El informe también incluye otros sitios patrimoniales de alto interés turístico en la región:

En Chile, el Palacio de La Moneda y la Catedral Metropolitana de Santiago concentran gran parte del interés histórico y político, mientras que los Ascensores de Valparaíso representan un ícono urbano único declarado Patrimonio de la Humanidad.

En Uruguay, el Palacio Salvo y el Teatro Solís forman parte del circuito cultural más importante de Montevideo.

En Paraguay, la Casa de la Independencia y las Ruinas de Santísima Trinidad del Paraná se destacan como referentes clave del patrimonio histórico y jesuítico del país.

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