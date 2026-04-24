Gendarmería rescató seis crías de serpiente ocultas en una encomienda durante un control en Ruta 14, San José. Fueron trasladadas a resguardo.

Detectaron y rescataron seis crías de serpientes que eran transportadas de manera irregular dentro de una encomienda . El procedimiento se realizó durante un operativo de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de San José, durante un control a un vehículo de carga.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Seguridad Vial "Colón" , dependiente del Escuadrón 6 "Concepción del Uruguay" , que inspeccionó un transporte de paquetería procedente de Garupá con destino a Lanús.

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Incautaron seis crías de serpiente en un operativo de Gendarmería sobre la Ruta 14

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Durante la revisión, y con apoyo de un escáner, los uniformados detectaron un paquete sospechoso que podría contener animales silvestres. Ante esta situación, se dio intervención al magistrado correspondiente, quien ordenó la apertura de la encomienda.

Dentro del paquete se halló una conservadora de telgopor que contenía cuatro recipientes plásticos transparentes. En su interior se encontraban seis reptiles, correctamente identificados por género.

Los ejemplares fueron identificados como crías de serpientes de la especie Pitón alfombra diamantina (Morelia spilota), tratándose de tres hembras y tres machos. Los animales fueron rescatados y puestos bajo resguardo.

Boa.jpeg San José: rescataron seis crías de serpiente ocultas en una encomienda.

Tras el procedimiento, las serpientes fueron trasladadas a la Fundación Tekove Mymba, donde quedaron a cargo del biólogo Juan Paccot para su cuidado y evaluación.

En la causa intervino la Unidad Fiscal de Colón, que dispuso las medidas correspondientes para garantizar la protección de los ejemplares y avanzar en la investigación del caso.