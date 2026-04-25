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Muerte en Ruta 6: a un hombre lo atropellaron mientras cambiaba una rueda

El hecho ocurrió en Mojones Norte. El hombre estaba trabajando sobre la rueda delantera izquierda de su auto cuando fue impactado por otro vehículo.

25 de abril 2026 · 00:12hs
La muerte del hombre se produjo en la zona de Mojones Norte.

La muerte del hombre se produjo en la zona de Mojones Norte.

n trágico hecho ocurrió este viernes por la noche en la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 67, en jurisdicción de Mojones Norte ( departamento Villaguay), donde un hombre perdió la vida en circunstancias que aún se investigan.

De acuerdo a la información oficial, alrededor de las 19:45 se recibió un aviso telefónico que alertaba sobre un accidente de tránsito. Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de un vehículo Volkswagen Senda color azul, dominio USW-363, detenido sobre la banquina sur en sentido Federal–Villaguay, con aparentes desperfectos mecánicos.

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Junto al rodado, se hallaba el cuerpo sin vida de un hombre, de entre 40 y 50 años, cuya identidad aún no había sido confirmada al momento del informe.

Hipótesis en investigación de la muerte del hombre

Las primeras averiguaciones indican que la víctima podría haber estado realizando una maniobra para cambiar la rueda delantera izquierda cuando fue embestida por otro vehículo. Este último se habría dado a la fuga tras el impacto.

No obstante, las autoridades no descartan otras hipótesis y trabajan intensamente para esclarecer la mecánica del hecho.

Intervención policial y judicial

En el lugar intervino personal de la comisaría de Mojones Norte, bajo la coordinación del comisario Fabre, con conocimiento de la fiscal en turno, Virginia Dropsi.

Asimismo, equipos de Accidentología Vial realizan peritajes para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro y dar con el posible vehículo involucrado.

Dolor y conmoción

El hecho generó conmoción en la zona, mientras se aguarda la identificación de la víctima y el avance de la investigación judicial.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a posibles testigos que puedan aportar datos relevantes para esclarecer lo sucedido.

Hombre Muerte ruta
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