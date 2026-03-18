Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

El campeonato de equipos franquicia tiene lugar en Paraná hasta el sábado. Se jugaron los primeros partidos en el Cargnel.

El torneo se juega en Paraná hasta el sábado.

El torneo internacional The Show Pro Series tuvo su esperado inicio este miércoles en el Estadio Mundialista de Sóftbol Ingeniero Nafaldo Cargnel de Paraná, marcando el comienzo de cuatro jornadas que combinan deporte de alto nivel, espectáculo y propuestas para toda la familia.

La primera jornada puso en marcha una competencia inédita en el país, que se extenderá hasta el sábado por la noche, cuando se dispute la gran final entre los mejores equipos del certamen. Con un formato innovador de franquicias —similar al de las principales ligas del mundo— el torneo reúne a seis equipos de carácter internacional, lo que eleva considerablemente el nivel competitivo.

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Participan ACCIN Vortex y South Argentina (Argentina), Caciques by Swing y City Pan (Chile), Team Finca Jujure (Venezuela) y la Selección Argentina U23, conformando un atractivo abanico de estilos y talentos que reflejan la proyección global del sóftbol.

Un arranque con buen marco y protagonismo juvenil

En su jornada inaugural, el certamen contó con una buena presencia de público, que comenzó a acercarse al estadio pese a tratarse de un día laboral. Uno de los aspectos destacados fue la participación de escuelas de la región, que dijeron presente durante la mañana y el mediodía, en una clara apuesta por fomentar el desarrollo del sóftbol en las nuevas generaciones.

Dentro del campo de juego, los primeros partidos dejaron en evidencia el nivel de la competencia, con equipos que mostraron intensidad, jerarquía y un juego dinámico que promete emociones a lo largo de todo el torneo.

Además, la organización sumó propuestas complementarias que enriquecen la experiencia del público, con espectáculos musicales y actividades recreativas, transformando cada jornada en una verdadera fiesta deportiva.

Una apuesta innovadora para el sóftbol argentino

El The Show Pro Series representa un punto de inflexión para la disciplina en el país. Por primera vez, un torneo de estas características se desarrolla bajo el sistema de franquicias, donde equipos conformados por marcas y proyectos deportivos reúnen jugadores de distintos países.

Este modelo, ampliamente utilizado a nivel internacional, permite potenciar la competitividad y generar un espectáculo más atractivo tanto para el público como para los propios protagonistas.

El impacto del evento trasciende lo deportivo: fue declarado de interés por el Honorable Concejo Deliberante de Paraná y la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en reconocimiento a su valor turístico, cultural y social.

La palabra de la organización

Uno de los organizadores, Duilio Scialacomo, valoró positivamente el arranque del certamen:

“El torneo arrancó como esperábamos, bien. Por suerte, lo principal es que acompañe el clima, eso es lo más importante. La gente está empezando a acompañar, es día entre semana, es día laborable, pero tuvimos la presencia de muchas escuelas durante la mañana”.

Además, destacó el crecimiento del ambiente en torno al evento:

“Ya hay clima de Pro Series, hay muy buena competencia, y la gente está empezando a venir, disfrutando de buenos partidos y de una muy buena gastronomía”.

Lo que viene: tres jornadas a puro sóftbol y espectáculo

La actividad continuará este jueves con una intensa programación. Desde las 10.15 se enfrentarán City Pan y Team Finca Jujure; luego, a las 13.15, jugarán Caciques by Swing frente a South Argentina. A las 16.15 será el turno de Argentina U23 ante ACCIN Vortex.

Por la noche, el evento sumará el atractivo del All-Stars masculino U14 (Paraná Verde vs. Paraná Rojo) desde las 19.15, mientras que a las 21 se cerrará la jornada con el duelo entre City Pan y Caciques by Swing. El cierre musical estará a cargo de la banda Made in China.

El viernes continuará la acción con nuevos cruces y uno de los momentos más esperados: el All-Stars Celebrities, que reunirá a figuras del deporte y personalidades locales. La música también dirá presente con el show de La Montrull.

Finalmente, el sábado será el día de las definiciones. Tras los últimos partidos de la fase inicial, la gran final se disputará a las 21, seguida de un espectáculo musical encabezado por Mario Pereyra, que pondrá el broche de oro a cuatro jornadas de sóftbol, entretenimiento y cultura.

Paraná, capital del sóftbol

Con la realización de este torneo, la ciudad de Paraná reafirma su condición de epicentro del sóftbol en Argentina y uno de los principales escenarios de la disciplina en Sudamérica.

El The Show Pro Series no solo representa una competencia de alto nivel, sino también una apuesta estratégica para consolidar a la ciudad como sede de eventos internacionales, potenciar el turismo deportivo y seguir fortaleciendo una identidad profundamente ligada al sóftbol.