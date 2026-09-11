Este sábado comienzan los Juegos Suramericanos y, entre los deportistas que representarán a la Argentina, 16 serán nacidos en la capital entrerriana.

Los XIII Juegos Suramericanos entran en acción. El evento multideportivo más importante de la región comenzará este sábado 12 de septiembre con la ceremonia inaugural en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. Allí, 16 paranaenses representarán a la Argentina en busca de colgarse una medalla.

Hasta el 26 de septiembre, más de 4.000 atletas en representación de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. Además de consagrar a los campeones continentales, el certamen otorgará plazas clasificatorias en 26 modalidades para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La delegación Argentina contará con 658 deportistas, de los cuales 27 serán entrerrianos y 16 de ellos de Paraná. Representantes de la capital entrerriana competirán en sóftbol, tiro con Arco, beach voley, y remo.

Paraná tendrá 16 representantes en los Juegos Odesur

Si bien los Juegos Odesur tendrán sede central en Rosario, Santa fe y Rafaela, habrá ciudades que serán subsedes. Entre ellas estará Paraná, donde se disputarán las competencias de softbol femenino y masculino.

En la selección Argentina de ambas ramas habrá deportistas paranaenses. En el equipo femenino estarán Aldana Gómez, Agustina Bonetti y Cielo Bonetti, todas de Paraná.

En el elenco masculino estarán Federico Eder, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca.

En Tiro con Arco habrá una nueva experiencia internacional para Nelson Salinas, quien participará del Compuesto Individual Masculino y también de la competencia por Equipos de Recurvo Masculino.

Paraná tendrá 16 representantes en los Juegos Odesur

Paraná tendrá 16 representantes en los Juegos Odesur

En remo, la delegación nacional tendrá al paranaense Emiliano Calderón, quien en las aguas de la Laguna Setúbal de Santa Fe competirá en el Doble Par de Remos Cortos y Cuatro Pares de Remos Cortos.

A su vez, en beach vóley intervendrá la paranaense Victoria Michel Tosi, quien con su dupla vivirá su primera experiencia en los Juegos Odesur.

Gentileza: Paraná Deportes.