Paraná se prepara para vivir otra fiesta nacional del futsal

Paraná y Santa Fe serán sede del Torneo Nacional de Clubes C17, Norte. El certamen contará con la participación de ocho elencos de la capital entrerriana.

Paraná volverá a convertirse en escenario de una competencia nacional de futsal. Desde el domingo 13 y hasta el 20 de septiembre, la capital entrerriana y Santa Fe serán sedes del Torneo Nacional de Clubes C17 Norte, una competencia que reunirá a 40 equipos provenientes de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Tucumán, Mendoza y Chubut.

Para Paraná será la tercera oportunidad en la temporada 2026 en la que recibirá un certamen de carácter nacional. La ciudad ya fue escenario del Nacional de Clubes Copa de Oro Masculino Centro y del Nacional de Clubes Copa de Oro Femenina Norte, y ahora tendrá nuevamente a las categorías formativas como protagonistas.

La Asociación Paranaense de Futsal (APFS) tendrá una representación numerosa, con ocho equipos que buscarán llevar a lo más alto al futsal de la capital entrerriana. Avenida Ejército, Mariano Moreno, Español, José Hernández, Atlético Bajada Grande, Aatra III y Don Bosco, que presentará dos formaciones, Don Bosco A y Don Bosco B, serán los representantes locales.

Como se jugará el Torneo Nacional de Clubes C17 Norte

La fase regular se desarrollará desde el domingo hasta el martes. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la instancia de playoffs, que continuará en Paraná hasta el viernes, jornada prevista para la definición de los cuartos de final. Los partidos se distribuirán entre el estadio del Parque Escolar Enrique Berduc y el Atlético Neuquén Club, mientras que en Santa Fe habrá actividad en el Club Cilsa y en Monte Vera.

La competencia estará dividida en diez grupos. En la Zona A estarán Amaral de Mendoza, La Vida FC de Santa Fe, Iberia Futsal de El Dorado y Alianza Guaymallén de Mendoza. En la B competirán Avenida Ejército, Fisherton de Rosario, Sargento Cabral de Santa Fe y Andes Talleres de Mendoza. Jockey Club de Mendoza, Deportivo Beltrán de Misiones, Don Bosco de Formosa y San Agustín de Formosa integrarán la C.

La Zona D tendrá a Cariocas de Tucumán, Pacífico de Mendoza, José Hernández y Favaloro Futsal de Santa Fe. En la E jugarán Alemán de Mendoza, Colón de Santa Fe, Mariano Moreno y Atlético Tucumán. La F estará compuesta por La Diagonal de Tucumán, Bajada Grande, Municipalidad de San Martín de Mendoza y Guardianes de Comodoro Rivadavia.

Aatra III integrará el Grupo G junto a Gymnasium de Tucumán, Lanús de Comodoro Rivadavia y Villa Hipódromo de Mendoza. Español compartirá la Zona H con Muchachos de Tucumán, Godoy Cruz de Mendoza y Rosario Central. En la I estarán Malvinas Argentinas, Don Bosco B, Nueva Era de Rosario y San Pablo de Mendoza. Finalmente, la Zona J tendrá a Cementista de Mendoza, Don Bosco A, Valdocco de Tucumán y CIPA de Comodoro Rivadavia.

El debut de los equipos de Paraná

La jornada inaugural tendrá una intensa presencia de los equipos de la APF. Mariano Moreno debutará el domingo a las 14.30 en Monte Vera frente a Club Alemán. En el mismo escenario, pero desde las 16, José Hernández enfrentará a Cariocas, mientras que Avenida Ejército se presentará a las 20 ante Sargento Cabral.

En el Parque Berduc, Atlético Bajada Grande comenzará su camino a las 15 frente a Guardianes. A las 16.30 será el turno de Don Bosco B ante San Pablo. Luego, desde las 18, Español se medirá con Godoy Cruz. A las 19.30 Aatra III enfrentará a Lanús, mientras que Don Bosco A cerrará la jornada de los equipos paranaenses a las 21 ante CIPA.

La competencia representa mucho más que una serie de partidos para los protagonistas. Para varios clubes se trata de la primera experiencia nacional en esta categoría, mientras que otros buscarán capitalizar lo aprendido en participaciones anteriores.

En Don Bosco, por ejemplo, la apuesta será doble. El entrenador Matías Bugliot explicó que el club presentará a Don Bosco A, que competirá por tercer año consecutivo a nivel nacional, y a Don Bosco B, integrado por jugadores de la categoría C15.

“La idea es competir con esta formación. El equipo B está conformado por el plantel de la división C15. Si bien la idea es competir, la premisa será sumar experiencia y respetar los procesos”, señaló el entrenador.

Español también llega con expectativas altas. Su entrenador, Miguel Rabbia, destacó que la preparación se realizó con la misma seriedad que durante la competencia local y planteó como objetivo que los chicos puedan incorporar herramientas que les sirvan para su desarrollo.

“Como entrenador aspiro a brindarles las herramientas necesarias para que adquieran los fundamentos técnico-tácticos y lleguen a las categorías más altas de la mejor manera”, expresó.

Rabbia también remarcó que el desafío será avanzar paso a paso frente a rivales de gran nivel. “Nos tocó una zona dura, entendiendo que es un Nacional y que será el primer Nacional para los chicos. Tenemos que resolver situaciones y entender que el futsal en Paraná, si bien avanzó bastante, todavía tiene que mejorar muchísimo para estar al nivel de Mendoza, que hoy es la provincia más fuerte”, analizó.

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Para José Hernández también será una experiencia especial. Alex Méndez contó que el plantel incrementó los días de entrenamiento durante las últimas semanas para llegar de la mejor manera. “Las expectativas son tratar de llegar lo más lejos posible, entendiendo también que es el primer año que esta categoría del club viaja a un Nacional. Vamos en busca de experiencia y desafíos nuevos”, sostuvo.

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Avenida Ejército afrontará su segundo Nacional C17. Gabino Eseyza destacó que algunos jugadores ya conocen la experiencia, mientras que para otros será su primera vez. “Siempre fue nuestra idea que al menos una vez tengan esa experiencia en el trayecto de las categorías formativas”, manifestó.

Avenida Ejercitó tendrá su segunda experiencia en un Nacional C17

En Bajada Grande, Jesús Clemente aseguró que el plantel se prepara con mucha intensidad. “Estamos entrenando todos los días. La expectativa es principalmente avanzar de instancia y luego tratar de llegar a la final. Los chicos tienen muchas ganas”, afirmó.

Mariano Moreno, en tanto, tendrá el desafío de estrenarse en esta categoría. Emanuel Comas reconoció que existió cierta decepción cuando se confirmó que el equipo debía jugar en Santa Fe, aunque rápidamente el foco volvió a estar puesto en la competencia.

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“Las expectativas son siempre muy altas, más en nuestro primer torneo nacional de esta categoría. Lo que importa es competir y que los chicos vivan la experiencia más linda de todas, que son los Nacionales”, expresó.

Aatra III será otro de los equipos que tendrá su bautismo en un Nacional de la categoría. "Estamos orgullosos por lo logrado", remarcó Exequiel Herbel, DT del Rojo. "Nos preparamos bastante, confiamos en el proceso. Los chicos están motivados porque será una linda oportunidad, pero además porque será la primera experiencia para Aatra en un nacional de la categoría. Estamos mentalizados para lo que pueda pasar y listo para lo que se nos proponga", añadió.

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Con ocho representantes, dos sedes y 40 equipos detrás del mismo objetivo, Paraná volverá a respirar futsal nacional. Para los jóvenes jugadores, el desafío estará dentro de la cancha, pero también en todo lo que representa compartir una competencia de esta magnitud: medirse con otras provincias, sumar experiencia y seguir construyendo el futuro de una disciplina que continúa creciendo en la región.