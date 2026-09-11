Franco Colapinto terminó el día ubicándose 15° en Madrid

Franco Colapinto afrontó las dos primeras prácticas en Madrid y se ubicó 15° en la segunda sesión. El dominio fue para Kimi Antonelli.

En la tarde de Madrid se concretó el segundo ensayo del Gran Premio de España de Fórmula 1 que estrena este fin de semana el desafiante circuito Madring y en donde el argentino Franco Colapinto prosiguió con la preparación del Alpine A526, logrando ubicarse 15° tras marcar con neumáticos blandos 1’35”886/1000 y evaluando el funcionamiento de un nuevo alerón delantero el cual fue ajustado en sus paradas en boxes.

La actividad del pilarense se inició con una serie de giros utilizando el neumático de compuesto medio con los cuales completó un total de 15 de los 18 giros que recorrió en el trazado de 5.414 metros de recorrido, y sobre el final pudo realizar un simulacro de carrera con mayor carga de combustible en su coche a bordo del cual giró en tiempos de 1’40”, a fin de precisar el desgaste del caucho y la performance de la unidad.

Por si fuera poco, durante la sesión se encontró primero con el Red Bull de Liam Lawson y luego con el Audi de Gabriel Bortoleto, quienes transitaban a menor velocidad y esto alteró el ritmo del pilarense, quien se quejó por radio a Stuart Barlow, su ingeniero. Ello le hizo perder las referencias con respecto a su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó 11° con 1’34”959/1000 y una diferencia entre ambos de 727/1000.

Friday running done pic.twitter.com/f8Ap01GDIA — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 11, 2026

A ello hay que agregar que de no haberse interrumpido la actividad por el despiste y golpe contra el muro del Racing Bulls de Arvid Lindblad, que demandó casi 20 minutos de trabajo para limpiar el lugar y retirar el auto, Colapinto, como el resto de los participantes, pudo contar con mayor tiempo en pista pero esto acotó su labor para seguir progresando en las referencias.

Qué dijo Franco Colapinto

“Estamos años luz de los Racing Bulls. Estábamos lejos en la primera sesión pero creíamos que podíamos avanzar y no dimos ningún salto en la práctica 2. Intentamos mejorar en la parte delantera, porque en los pianos el auto estaba muy duro, y después perdimos carga y atrás el auto va muy mal De vuelta es un poco imprevisible y un poco raro”, indicó el pilarense quien se había ubicado 13° en la tanda inicial y cerró con un puesto quince la jornada inaugural en Madrid.

A ello hay que señalar que durante sus vueltas con compuesto blando no pudo aprovechar a pleno para una vuelta sólida en los 5.414 metros, debido a que se encontró con el Red Bull de Liam Lawson, que le impidió rodar como pretendía. “No pude hacer la vuelta con las gomas blandas porque se cruzó Lawson en la curva peraltada”, señaló.

Con respecto al flamante circuito de Madring y sus características, el pilarense apuntó: “Es una pista difícil para intentar pasar, es imposible. Veremos qué pasará el domingo”. Ante ello, Colapinto trabajará con su ingeniero Stuart Barlow y el resto del equipo para evaluar las mejoras de cara a la práctica sabatina.

El dominio de Kimi Antonelli

Como lo demostró en la primera sesión con George Russell, el equipo Mercedes AMG F1 ratificó el buen funcionamiento del W17 en el trazado madrileño y quien lidera el campeonato, Kimi Antonelli se quedó con el mejor tiempo de la práctica al marcar 1’33”662/1000, superando a las Ferrari de Charles Leclerc (a 113/1000) y Lewis Hamilton (a 149/1000).

Kimi Antonelli es indomable. (Gentileza Juan Iribarren)

Antes de protagonizar el fuerte golpe que dañó la suspensión delantera de su Racing Bulls y que interrumpió la sesión para asistirlo, Lindvlad había logrado el cuarto puesto (a 228/1000) y no pudo ser desplazado por el Mercedes de Russell (quien quedó a 337/1000 de Antonelli); luego se ubicaron el Red Bull de Max Verstappen (a 401/1000) y el McLaren de Oscar Piastri (a 538/1000).

Posteriormente completaron Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) y Liam Lawson (Red Bull) que no pudieron bajar el segundo de diferencia con respecto al joven italiano que lidera el campeonato mundial que ostenta Lando Norris, el cual no pudo marcar tiempos por una falla en la transmisión de su McLaren.

La tercera práctica de este sábado se iniciará a las 7.30 de Argentina, y luego con la clasificación que se llevará a cabo desde las 11.