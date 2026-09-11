Maggie Cullen presenta "Décimas" en Paraná: "Estoy feliz de volver"

En diálogo con UNO, Maggie Cullen habló de su regreso a Paraná, de su vínculo con Entre Ríos y de su último álbum, trabajo del que está muy orgullosa

Hay músicas que nacen de una tradición y, al mismo tiempo, encuentran la manera de mirarla de nuevo. En ese territorio se mueve Maggie Cullen , una de las voces jóvenes que viene renovando la escena del folclore argentino desde una interpretación sensible, profunda y atravesada por una identidad propia. El viernes 18 de septiembre, la cantante y compositora regresará a Paraná para presentar Décimas, su segundo trabajo discográfico, en el Teatro 3 de Febrero.

El álbum llega en un momento especialmente significativo para la artista. Recientemente fue distinguido con el Premio Gardel a Mejor Álbum Artista de Folklore, un reconocimiento que se suma al recorrido que Cullen ya había iniciado con “Canciones del viento”, trabajo por el que obtuvo el Premio Gardel a Mejor Álbum de Folklore. También recibió el reconocimiento a Mejor Canción de Folklore por su interpretación de “Canto versos”, de Jorge Fandermole.

En diálogo con UNO, Cullen contó que está feliz de volver a Paraná, una ciudad en la que asegura sentirse siempre muy bien recibida. Su vínculo con Entre Ríos también aparece como una parte importante de su recorrido musical y de las inspiraciones que alimentan su manera de entender la canción popular.

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Una nueva generación

Décimas representa un paso más en ese camino. El disco reúne 15 composiciones y fue producido musicalmente por Popi Spatocco, con la participación de artistas invitados como Raly Barrionuevo, Kevin Johansen e Ivonne Guzmán. La propuesta se mueve con libertad entre diferentes expresiones de la música de raíz y la canción latinoamericana, sin perder de vista la tradición que sostiene cada una de las obras.

Pero el álbum también muestra a una Maggie Cullen compositora. Canciones como Décimas y Ay, Carnaval permiten conocer una faceta propia que gana cada vez más espacio en su repertorio. Sus letras hablan de aquello que la conmueve, de los valores que elige reivindicar y de distintas formas de pensar la identidad cultural.

Ese diálogo entre lo propio y lo heredado atraviesa todo el disco. Cullen revisita canciones que fueron importantes para su formación y las lleva a un terreno personal. Allí aparecen Coplas del valle, de Ramón Navarro; De qué callada manera, del cubano Pablo Milanés; y Cuando ya me empiece a quedar solo, el clásico de Sui Generis compuesto por Charly García.

También hay espacio para rescatar una canción que permanecía inédita. La sin pena, de Raúl Carnota y Jorge Marziali, fue grabada por primera vez y se incorpora al repertorio como una de esas piezas que permiten volver sobre la memoria musical y descubrir nuevas historias dentro de canciones que todavía tienen mucho para decir.

La variedad de autores y géneros no convierte al álbum en una colección dispersa. Por el contrario, las canciones encuentran un hilo común en la interpretación de Cullen y en el trabajo de producción y arreglos. Popi Spatocco estuvo al frente de la dirección musical, mientras que Nacho Abad y Seva Castro, integrantes de la banda de la cantante, trabajaron en los arreglos.

El resultado propone una convivencia entre sonidos tradicionales y una producción contemporánea. Una zamba puede compartir espacio con una canción cubana o con un clásico del rock nacional sin que ninguna de esas elecciones parezca ajena al universo que Cullen construye. Cada obra conserva su identidad, pero adquiere nuevos matices a partir de los arreglos, las voces invitadas y la interpretación de la cantante.

El folclore como música viva

Las colaboraciones son otro de los puntos destacados de “Décimas”. Raly Barrionuevo participa en Coplas del valle; Kevin Johansen aporta su voz en Corazonada; e Ivonne Guzmán se suma a De qué callada manera. Cada encuentro modifica el color de las canciones y amplía el universo sonoro del álbum.

En el centro de todo está la voz de Cullen. Cálida, dulce y profunda, se mueve entre diferentes paisajes sin perder una identidad que parece consolidarse canción tras canción. La artista se permite acercarse a una vidala, un carnavalito, una zamba o una canción de autor con el mismo respeto, pero sin intentar reproducir el pasado de manera literal.

En ese sentido, Décimas también habla de una generación de músicos que entiende el folclore como una música viva. Una tradición que puede ser revisitada, transformada y enriquecida sin dejar de reconocer el camino recorrido por quienes estuvieron antes.

Para Cullen, la música ocupa además un lugar que excede lo estrictamente artístico. Es una forma de encuentro, de memoria y de conexión con aquello que forma parte de una identidad colectiva. Esa mirada atraviesa tanto sus composiciones como la elección de las canciones que decidió incorporar al álbum.

El presente encuentra a la artista disfrutando de un momento de crecimiento y reconocimiento, pero también con la mirada puesta en lo que viene. La presentación será en el Teatro 3 de Febrero de Paraná y las entradas están disponibles a través de GradaTickets.com y en la boletería del teatro.