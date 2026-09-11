Choque fatal: dieron domiciliaria al conductor imputado por la muerte de Estefanía Sosa

Tras 40 días de prisión preventiva en la cárcel, la Justicia otorgó arresto domiciliario a Miguel Aníbal Núñez, imputado por la muerte de Estefanía Sosa en un siniestro vial.

Tras 40 días de prisión preventiva en la cárcel, la Justicia otorgó arresto domiciliario a Miguel Aníbal Núñez, imputado por la muerte de Estefanía Sosa en un siniestro vial.

Tras cumplir 40 días de prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, la Justicia concedió el arresto domiciliario al ferretero Miguel Aníbal Núñez. El conductor está imputado por la muerte de Estefanía María Fernanda Sosa en un siniestro vial ocurrido el pasado 1 de agosto.

Durante una audiencia realizada este viernes en los Tribunales de Paraná, el juez de Garantías Jorge Sueldo dispuso la morigeración de la medida de coerción y le otorgó el arresto domiciliario a Núñez, de 44 años. Será por el plazo de 35 días. El acusado se encuentra imputado por el delito de homicidio imprudente agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo. Este delito tiene una pena mínima en expectativa de tres años de prisión condicional y la máxima es de seis años de cárcel efectiva.

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En la audiencia a la que asistió UNO, la fiscal Valeria Vílchez y la querella, a cargo del abogado Iván Vernengo, solicitaron la prórroga de la prisión preventiva en el establecimiento carcelario por el término de 35 días. En contraposición, el abogado defensor Franco Azziani Cánepa solicitó la domiciliaria argumentando que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

El letrado defensor sostuvo que la investigación penal se encuentra avanzada, ya que se cuenta con las declaraciones de los testigos fundamentales —dos personas que estuvieron con Núñez el día del hecho— y con los registros de las cámaras de seguridad que filmaron toda la colisión.

Únicamente resta la declaración testimonial de la madre de la víctima, Carolina Gavilán, quien se recupera de sus lesiones. Sobre este punto, la fiscalía informó que la mujer recibió el alta médica el pasado 5 de septiembre.

Por su parte, la acusación sustentó la imputación con diversos elementos probatorios, entre los que figuran un resultado de alcoholemia positiva (1,80 gramos de alcohol en sangre) y una pericia preliminar que determinó que la camioneta Toyota SW4 circulaba a unos 140 kilómetros por hora al momento del impacto.

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado.

La mecánica del siniestro en la avenida Circunvalación

El hecho ocurrió durante la mañana del sábado 1 de agosto, cuando la camioneta Toyota SW4 guiada por Núñez transitaba en sentido norte a sur por la avenida Circunvalación. Al llegar a la intersección con la calle Churruarín, embistió desde atrás a un utilitario Renault Express en el que viajaban tres integrantes de una misma familia.

El utilitario era conducido por Gustavo Sosa, de 61 años, acompañado por su esposa Carolina Gavilán, de 52, y la hija de ambos, Estefanía María Fernanda Sosa, de 35 años. Como consecuencia de la extrema violencia del impacto, la joven de 35 años falleció en el lugar, mientras que sus padres sufrieron diversas lesiones.

Según las actuaciones iniciales explicadas por el jefe de Operaciones de la Departamental Paraná de la Policía, Jorge Pérez, la principal hipótesis indica que el utilitario se encontraba detenido aguardando la habilitación del semáforo cuando fue embestido por la camioneta.

La familia había salido pocos minutos antes de su domicilio. La madre y su hija se dirigían a cumplir su jornada laboral en el hogar de adultos mayores San Vicente de Paúl cuando ocurrió el siniestro. Tras el choque, la madre estuvo internada en el Hospital San Martín con heridas de gravedad, hasta que fue dada de alta recientemente.