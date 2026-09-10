Librerías y editoriales independientes se suman a la Feria de Arte Paraná

La Feria de Arte Paraná amplía su propuesta con la incorporación de editoriales y librerías independientes junto a galerías, espacios culturales y propuestas artísticas

La Feria de Arte Paraná amplía su recorrido y suma nuevas propuestas vinculadas a la producción cultural. Del 11 al 13 de septiembre, de 16 a 21, Sala Mayo, en el Puerto Nuevo, reunirá a galerías, espacios culturales, proyectos grupales independientes y, en esta edición, también a editoriales y librerías vinculadas al arte y la cultura.

La incorporación de este espacio propone un nuevo punto de encuentro entre las artes visuales, los libros, la producción editorial y el público . Quienes se acerquen durante el fin de semana podrán conocer publicaciones, libros y proyectos independientes que forman parte de la escena cultural local y regional.

La producción editorial también tendrá su lugar en la Feria de Arte Paraná

Serán parte de la propuesta Azogue Libros, Ediciones Neutrinos, Editorial Nutrias Espaciales, La Hendija Ediciones, La Ventana Ediciones y Saltacharcos Libros, proyectos que acercarán distintas miradas y producciones al recorrido de la Feria.

La presencia editorial busca ampliar las posibilidades de circulación de las producciones culturales y generar nuevos vínculos entre quienes crean, editan, producen y consumen arte. El libro se incorpora así como otra forma de acercarse a la creación contemporánea y de descubrir proyectos que muchas veces circulan por fuera de los circuitos tradicionales.

La propuesta también apunta a fortalecer la comercialización de las producciones vinculadas a las artes y facilitar el acceso del público a diferentes expresiones culturales. En ese sentido, la Feria se presenta no solo como un espacio de exhibición, sino también como una oportunidad para conocer y acompañar el trabajo de artistas, editoriales, librerías y proyectos independientes.

Durante tres jornadas, Sala Mayo se convertirá así en un punto de encuentro para recorrer obras, conocer proyectos, descubrir libros y acercarse a una escena cultural que continúa creciendo y generando nuevas formas de circulación.