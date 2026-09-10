La Feria de Arte Paraná amplía su recorrido y suma nuevas propuestas vinculadas a la producción cultural. Del 11 al 13 de septiembre, de 16 a 21, Sala Mayo, en el Puerto Nuevo, reunirá a galerías, espacios culturales, proyectos grupales independientes y, en esta edición, también a editoriales y librerías vinculadas al arte y la cultura.
Librerías y editoriales independientes se suman a la Feria de Arte Paraná
La Feria de Arte Paraná amplía su propuesta con la incorporación de editoriales y librerías independientes junto a galerías, espacios culturales y propuestas artísticas
La producción editorial también tendrá su lugar en la Feria de Arte Paraná
La incorporación de este espacio propone un nuevo punto de encuentro entre las artes visuales, los libros, la producción editorial y el público. Quienes se acerquen durante el fin de semana podrán conocer publicaciones, libros y proyectos independientes que forman parte de la escena cultural local y regional.
Serán parte de la propuesta Azogue Libros, Ediciones Neutrinos, Editorial Nutrias Espaciales, La Hendija Ediciones, La Ventana Ediciones y Saltacharcos Libros, proyectos que acercarán distintas miradas y producciones al recorrido de la Feria.
La presencia editorial busca ampliar las posibilidades de circulación de las producciones culturales y generar nuevos vínculos entre quienes crean, editan, producen y consumen arte. El libro se incorpora así como otra forma de acercarse a la creación contemporánea y de descubrir proyectos que muchas veces circulan por fuera de los circuitos tradicionales.
La propuesta también apunta a fortalecer la comercialización de las producciones vinculadas a las artes y facilitar el acceso del público a diferentes expresiones culturales. En ese sentido, la Feria se presenta no solo como un espacio de exhibición, sino también como una oportunidad para conocer y acompañar el trabajo de artistas, editoriales, librerías y proyectos independientes.
Durante tres jornadas, Sala Mayo se convertirá así en un punto de encuentro para recorrer obras, conocer proyectos, descubrir libros y acercarse a una escena cultural que continúa creciendo y generando nuevas formas de circulación.