Sacó el auto sin autorización de sus padres y lo volcó Un menor de edad volcó el auto de sus padres en el barrio Benito Legerén de Concordia. No se registraron lesionados. 10 de septiembre 2026 · 17:42hs

El menor no tenía autorización para conducir, por lo que el vehículo fue secuestrado.

Durante la madrugada de este jueves se registró un siniestro vial en la zona de Benito Legerén, donde un vehículo terminó volcando luego de que su conductor perdiera el control. De acuerdo con la información difundida por la Dirección de Tránsito de la municipalidad de Concordia, personal de la zona acudió al lugar tras un pedido de colaboración realizado por la Policía de Entre Ríos.

Volcó el auto de su padre. El vehículo era conducido por un menor de edad, quien habría tomado las llaves del automóvil de sus padres y salido a circular sin autorización. Tras el siniestro, se le realizó al conductor la prueba de alcoholemia, que arrojó resultado negativo: 0,00 mg de alcohol en sangre, consignó Diario Río Uruguay.

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Qué sucedió con el auto tras el vuelco Además, se constató que el menor no contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que se procedió a la retención del vehículo involucrado en el vuelco.