Un medio británico publicó un polémico ranking de las mejores selecciones de rugby de la historia y dejó afuera a Los Pumas, una decisión que generó críticas.

Los Pumas fueron ninguneados en un ranking británico y las redes explotaron.

Un insólito ranking de un medio británico generó polémica al dejar afuera a Los Pumas de las diez naciones más importantes de la historia del rugby . La decisión sorprendió a los fanáticos y provocó fuertes críticas en redes sociales, especialmente por incluir a Japón y Fiji por encima del seleccionado argentino.

La polémica no estuvo solamente relacionada con el orden de los equipos, sino también con algunos de los seleccionados que fueron incluidos. Los Pumas no aparecen entre los diez mejores, pese a contar con un tercer puesto en el Mundial de 2007, tres semifinales mundialistas y victorias frente a todos sus rivales históricos, incluidos los British & Irish Lions.

Un ranking británico ubicó a Japón y Fiji por encima de Los Pumas y generó críticas

El ranking publicado por Ruck quedó así:

Sudáfrica

Inglaterra

Nueva Zelanda

Australia

Gales

Francia

Escocia

Irlanda

Fiji

Japón

Argentina no fue incluida entre las diez mejores. La ausencia de Los Pumas fue justamente uno de los puntos que más críticas generó en redes.

En cambio, el ranking sí contempla a Japón y Fiji, dos selecciones que, según los autores de la publicación, tuvieron un impacto significativo en la evolución del rugby. Sobre Japón, Ruck destacó el crecimiento experimentado desde el histórico triunfo ante Sudáfrica en el Mundial de 2015 hasta la organización de la Copa del Mundo de 2019.

"Desde el milagro de Brighton, el crecimiento de Japón ha sido notable. Rápido, intrépido y certero, se transformaron en una fuerza genuina a nivel global", señaló el medio británico al justificar la inclusión del seleccionado asiático.

También hubo elogios para Fiji, ubicado en el noveno puesto. "Pocas naciones han influenciado en cómo se juega al rugby como Fiji. Offloads, talentos extravagantes y pura improvisación hacen que el rugby se vea diferente para cada uno", destacó la publicación.

La ausencia de Argentina no pasó inadvertida y las respuestas aparecieron rápidamente en las redes sociales. "Cómo dejas afuera a Argentina siempre es increíble", escribió Hernán Legnani en Instagram. Otra cuenta, identificada como @colm_rich1, cuestionó la decisión y señaló que Los Pumas "han llegado a más semifinales de RWC que la mitad de esta lista".

Santiago Romero, por su parte, calificó el listado de "sesgado", mientras que otro usuario sostuvo que Argentina "ha sido una gran nación de rugby desde los 60", además de recordar que el rugby argentino cuenta con una historia que se remonta a 1899. "Definitivamente más grande que Japón y Fiji", agregó.

La polémica también alcanzó a otros lugares del ranking. Ruck ubicó a Gales por encima de Francia y colocó a Inglaterra en el segundo puesto, por delante de Australia y Nueva Zelanda, una decisión que también provocó cuestionamientos entre los usuarios.

"Enorme respeto por el rugby inglés, pero no deberían adelantarse a Nueva Zelanda", comentó Mark McGuinness. Dafydd Jones coincidió con esa mirada y calificó como "una locura" que Inglaterra aparezca por encima de los All Blacks.

El ranking quedó encabezado por Sudáfrica, mientras que Inglaterra ocupó el segundo lugar, Nueva Zelanda el tercero y Australia el cuarto. Gales quedó quinto, Francia sexto, Escocia séptimo, Irlanda octavo, Fiji noveno y Japón décimo.

Más allá de la polémica y de los resultados recientes, Los Pumas continúan con la preparación de cara a los próximos grandes desafíos internacionales. El seleccionado argentino buscará volver a mostrar su potencial en la próxima Copa del Mundo y responder dentro de la cancha a las discusiones que generan este tipo de rankings.