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Urribarri, Báez y Aguilera fueron trasladados a la cárcel de Gualeguaychú

La jueza Cecilia Bértora ordenó trasladar a Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez a la cárcel de Gualeguaychú.

11 de septiembre 2026 · 09:19hs
Detenidos. Pedro Báez

Detenidos. Pedro Báez, Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera fueron trasladados a la cárcel de Gualeguaychú.
Urribarri, Báez y Aguilera fueron trasladados a la cárcel de Gualeguaychú

Foto UNO/Archivo

Este viernes, la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Cecilia Beatriz Bértora, dispuso el traslado del exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Ángel Báez a la cárcel de Gualeguaychú. La resolución judicial se dispuso luego de que la Corte Suprema confirmara las condenas dictadas en abril de 2022 y la sentencia adquiriera firmeza definitiva, habiéndose ordenado inicialmente su ingreso a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Según supo UNO, el factor determinante para resolver el destino final de los detenidos fue un informe elevado por el subdirector del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Inspector General Juan Santiago García. En el escrito fechado el 4 de septiembre, García advirtió formalmente a la jueza Bértora que la Unidad Penal N° 1 no reunía las condiciones óptimas para brindar alojamiento a los tres penados.

un informe fue clave para el traslado de urribarri, baez y aguilera a la carcel de gualeguaychu

Un informe fue clave para el traslado de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú

Detenidos. Pedro Báez, Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera permanecen en la Unidad Penal 1 de Paraná.

Urribarri, Báez y Aguilera ya están presos por corrupción: el megajuicio y los delitos

Por otra parte, según las planillas de cómputo de pena de la Oficina de Gestión de Audiencias y registros carcelarios, se establecieron las fechas de finalización de las condenas: Pedro Ángel Báez las cumplirá el 22 de mayo de 2031, Juan Pablo Aguilera el 12 de enero de 2033 y Sergio Urribarri el 15 de julio de 2034.

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Los delitos

La condena a Urribarri, de 67 años de edad, se originó en la acreditación de un millonario esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas directamente a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Estas maniobras delictivas se perpetraron entre 2010 y 2015 bajo la fachada de contratos simulados de publicidad oficial. El fallo definitivo ratificó que estas maniobras constituyeron delitos graves contra la administración.

Urribarri fue condenado a la pena de ocho años de prisión efectiva como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Estas figuras se aplicaron en concurso ideal y bajo la modalidad de delito continuado para el primer hecho investigado (conocido como la causa de la Imprenta vinculada a Aguilera). También fue condenado por peculado en el tercer hecho y por negociaciones incompatibles junto con peculado en concurso ideal para el cuarto hecho (referente a la Cumbre del Mercosur y spots publicitarios) y el quinto hecho (relacionado con el Parador instalado en Mar del Plata en enero de 2015, durante su campaña por “el sueño entrerriano”).

Por su parte, el exministro Pedro Báez recibió una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva. Se lo consideró penalmente responsable en carácter de coautor de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

Finalmente, Juan Pablo Aguilera, de 47 años de edad, fue condenado a la pena de seis años y seis meses de prisión de ejecución efectiva. Aguilera fue declarado autor material y responsable del delito de negociaciones incompatibles y peculado.

Urribarri Báez Gualeguaychú
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