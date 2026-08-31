Las Leonas llegaron a la Argentina tras ganar el Mundial

“Un sueño hecho realidad” dijo Majo Granatto, una de las capitanas de Las Leonas. El equipo arribó al país tras de conseguir la tercera estrella de su historia.

Las campeonas del mundo ya están en Argentina. Las Leonas , que vienen de conquistar el tercer título de su historia en el Mundial de hockey, llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fueron recibididas por decenas de personas que le dieron una cálida bienvenida al plantel que superó en la definición de la Copa del Mundo a los Países Bajos.

Majo Granatto, una de las capitanas del equipo, fue la primera que apareció en escena con el trofeo que el seleccionado conquistó en sus manos. Luego de ella, el resto del grupo que aprovechó para celebrar en medio del aeropuerto el nuevo título mundial que tardó 16 años, tras aquella consagración del combinado argentino en Rosario 2010 de la mano de Luciana Aymar.

La felicidad de Las Leonas

“Fue un sueño hecho realidad. Fue la mejor final que jugamos en año, con determinación. Es una sensación hermosa. No se puede explicar la gente que se acercó a alentarnos”, dijo Granatto. “Tenerla ahí fue nuestro amuleto, es nuestra bandera. Ocho veces mejor jugadora del mundo y además es una gran persona”, dijo en relación a la presencia de Aymar en los festejos del campeonato. La leyenda del hockey viajó invitada por la Federación Internacional de Hockey (FIH) y estuvo en las semifinales que Las Leonas vencieron a Australia y en la definición contra las neerlandesas.

Las Leonas jugaron de gran forma y se repusieron al tanto de los Países Bajos en la parte final del partido gracias a un desvío en un córner corto de la propia Granatto. Luego del 1-1 en el tiempo regular, el duelo por la Copa del Mundo se definió en penales australianos.

“Este grupo es increíble. Son mi familia. Tener placer y tener buen clima es mágico. Decir somos campeonas del mundo es muy lindo. Que salgamos campeonas demostró el trabajo del cuerpo técnico”, dijo Julieta Jankunas.