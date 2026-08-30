Paraná, 200 años de historia contados en 37 miradas

Paraná celebra su Bicentenario con una publicación que recorre la historia, el arte, la arquitectura, el deporte y las costumbres de la ciudad.

La presentación se realizó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y reunió a integrantes de la comunidad cultural, historiadores, investigadores y representantes de la Municipalidad. La obra fue editada por la Editorial Municipal y nació con la intención de convertirse en un material de consulta que trascienda las celebraciones por los 200 años de la ciudad.

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El libro propone un recorrido amplio por Paraná, desde sus características geológicas y naturales hasta su desarrollo histórico y cultural. Sus capítulos incluyen textos sobre arquitectura, literatura, arte, deporte, gastronomía, paisaje, naturaleza, barrios populares, costumbres y migraciones, entre otros aspectos que forman parte de la identidad local.

Durante el acto, la intendenta Rosario Romero destacó el significado de la publicación como parte de la conmemoración de los 200 años del reconocimiento institucional de Paraná como ciudad. En ese sentido, recordó que aquella Paraná tenía “apenas 4000 habitantes” cuando recibió ese reconocimiento.

“Este refleja nada más y nada menos que los 200 años, y condensa historias valiosísimas, en la que todos nos vamos a ver reflejados”, sostuvo Romero, quien remarcó el carácter plural de la obra y la posibilidad de acercarse a ella desde diferentes perspectivas.

La intendenta explicó que el volumen puede ser leído “por partes, por capítulos y autores”, ya que sus textos permiten conocer distintos momentos y expresiones de la ciudad. “Podemos recorrer el arte, la historia, los edificios, los clubes y todo lo que es Paraná cultural e históricamente”, señaló.

La iniciativa comenzó a gestarse más de un año atrás a partir de una propuesta de Valentina Uranga y un grupo de futuros colaboradores. Desde entonces, se desarrolló un proceso de convocatoria, investigación y coordinación destinado a reunir las distintas miradas en una misma publicación.

Una ciudad contada desde múltiples disciplinas

Uranga fue una de las personas que impulsó el proyecto y explicó que uno de los principales desafíos fue encontrar especialistas capaces de abordar cada temática con profundidad.

“Dar con la gente especializada que pudiera desarrollar cada tema con mucho nivel” fue uno de los objetivos centrales, señaló, y consideró que finalmente “se logró”. También destacó el trabajo de coordinación realizado con los autores, que debieron respetar pautas de extensión y organización para poder integrar sus trabajos a una obra con una participación tan amplia.

“El libro es un recorrido de la historia de Paraná, desde la parte geológica, de ahí arrancamos, y seguimos con la parte histórica, con la parte arquitectónica, literaria, cultural, deportiva”, explicó Uranga al describir el contenido de la publicación.

La propuesta busca, de esta manera, evitar una mirada única sobre la ciudad. Cada autor aporta una perspectiva vinculada con su área de conocimiento y, en conjunto, los textos construyen un retrato de Paraná desde diferentes momentos, espacios y experiencias.

Amelia Galetti también destacó la importancia del trabajo realizado y agradeció tanto a la gestión municipal como a quienes participaron de la publicación. “Colaboraron muchas personas de diferentes ámbitos culturales y profesionales”, expresó, y consideró que la edición constituye un hito en el marco de los 200 años de la ciudad.

Un trabajo colectivo para el Bicentenario

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia, Rubén Clavenzani, puso el foco en el carácter colectivo de la publicación y en el valor de la lectura como herramienta para recuperar la historia local.

“Es un hecho que alimenta el espíritu”, definió Clavenzani, quien destacó que el libro fue realizado por “37 historiadores de 3 generaciones, hombres y mujeres que investigaron y se pusieron de acuerdo”.

Para el funcionario, el proceso necesario para reunir las distintas investigaciones y perspectivas constituye uno de los principales valores de la obra. La coordinación entre especialistas de diferentes generaciones y ámbitos permitió concretar un volumen que busca homenajear a Paraná desde el conocimiento y la cultura.

“Qué mejor que poder disfrutar de este libro realizado por 37 historiadores de 3 generaciones”, sostuvo, y remarcó que haber alcanzado acuerdos y generado una dinámica de trabajo conjunta también forma parte del homenaje.

“El mérito de haber coordinado y lograr esta empatía para plasmar ese libro ya es un triunfo, un triunfo que homenajea a Paraná y a la lectura”, concluyó Clavenzani.

Con 850 páginas y una mirada que atraviesa distintas etapas y expresiones de la capital entrerriana, “Paraná, 200 años de historia 1826-2026” queda como uno de los registros editoriales de la celebración del Bicentenario. La publicación puede adquirirse en la Editorial Municipal Paraná.