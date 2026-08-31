Paraná: la Línea C cambia sus recorridos desde este martes para mejorar la frecuencia y ampliar la cobertura

En Paraná, la Línea C cambia sus recorridos desde el 1° de septiembre. Las variantes C.1 y C.2 sumarán conexiones con el microcentro.

En Paraná, la Línea C cambia sus recorridos desde este martes.

Desde este martes 1° de septiembre, la Línea C del transporte urbano de Paraná modificará sus recorridos con el objetivo de mejorar la frecuencia, ampliar la cobertura y facilitar las conexiones con distintos puntos estratégicos de la ciudad.

La nueva organización alcanzará a las variantes C.1 y C.2, que incorporarán recorridos directos hacia el microcentro y sectores de alta demanda. Entre los puntos que quedarán conectados se encuentran PAMI, OSERy el hospital San Martín.

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Además, los nuevos trayectos contemplan el paso por calle Enrique Carbó, lo que permitirá reforzar la cobertura del transporte urbano sobre este corredor vial.

La modificación busca ofrecer más alternativas de traslado a los usuarios que utilizan diariamente el servicio y mejorar la vinculación entre los barrios y el centro de Paraná.

Línea C.1

La variante C.1 tendrá como recorrido de ida: 300 Viviendas, avenida Almafuerte, Hospital San Roque y Casa de Gobierno.

El trayecto comenzará en Pedro Londero y continuará por avenida Don Bosco, Gdor. Maya, Del Poncho, De la Yerra, Francia, Gdor. Maya, avenida Almafuerte, avenida Ramírez, La Paz, Laprida y Santa Fe.

En el regreso, partirá desde 25 de Mayo y pasará por el Hospital San Martín, con recorrido directo por avenida Almafuerte hacia las 300 Viviendas. El trayecto incluirá Córdoba, Libertad, España, 25 de Mayo, Arturo Illia, Enrique Carbó, Dean J. Álvarez y avenida Almafuerte, entre otras calles.

Línea C.2

La variante C.2 conectará las 300 Viviendas con el Parque Industrial y el barrio Las Rosas, además de incorporar el paso por Francia, el Hospital San Roque y Casa de Gobierno.

En el recorrido de ida partirá desde Pedro Londero y continuará por avenida Don Bosco, Gdor. Maya, Del Poncho, De la Yerra, Francia, Antonio Salellas, Hernandarias, Art. Walter Grand, Valentín Torra, Antonio Salellas y avenida Almafuerte.

Luego atravesará distintos sectores de los barrios Las Rosas y Parque Industrial mediante las calles Jorge Luis Borges, Francia, Las Orquídeas, Los Alelies, Las Arvejillas y Los Junquillos, para continuar hacia avenida Ramírez, La Paz, Laprida y Santa Fe.

El recorrido de vuelta comenzará en Santa Fe y continuará por Alameda de la Federación, Carlos Gardel, Colón, avenida Ramírez, Dean J. Álvarez y avenida Almafuerte. Luego atravesará nuevamente los barrios Las Rosas y Parque Industrial hasta llegar a las 300 Viviendas.

Más conexiones

La modificación comenzará a regir el 1° de septiembre y apunta a fortalecer la prestación de la Línea C, especialmente sobre avenida Almafuerte y Enrique Carbó.

Desde la Municipalidad señalaron que la reorganización permitirá ampliar las alternativas de conexión y facilitar el acceso de los pasajeros a hospitales, organismos públicos y el área céntrica de Paraná.